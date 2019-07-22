أبرز تغريدات ”تويتر“ الرياضية.. إنييستا سفيرًا لرموز الليغا في اليابان.. والقرد طريق فيدال للموسم الجديد (صور)

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على ”تويتر“.

وتقدم شبكة ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي ..

فينالدوم يحتفل بمرور 3 أعوام على انضمامه لنادي ليفربول

احتفل جورجينيو فينالدوم، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، بمرو 3 أعوام على انضمامه لقلعة الريدز، حيث وضع اللاعب صورة لتوقيع أول عقد له مع ناديه، وعلق أعلى الصورة ”لقد انضممت بالفعل إلى هذا النادي الرائع منذ 3 سنوات، ومع تحولنا إلى أبطال أوروبا، أصبحت الأحلام حقيقة، أشعر أنني محظوظ للغاية لأكون جزءًا من هذا الفريق والنادي المذهلين، شكرًا ليفربول لإيمانه بي ولدعمه لي“.



القرد طريق فيدال للاستعداد للموسم الجديد

نشر أرتورو فيدال، لاعب نادي برشلونة الإسباني، صورة له عبر صفحته الشخصية، وهو يحمل قردًا على أحد كتفيه، وعلق اللاعب أعلى الصورة قائلًا: ”على استعداد لموسم 2019/2020“.



سيمون مينيوليه: أحتاج للمزيد من الدقائق

نشر سيمون مينيوليه، حارس مرمى نادي ليفربول الإنجليزي، صورة له عبر صفحته الشخصية في المباراة التي جمعت بين ليفربول ونادي إشبيلية الإسباني، والتي انتهت بفوز الأخير 1/2 ضمن استعدادات الريدز للموسم الجديد، حيث شارك كبديل للحارس لونيرجان، وعلق مينيوليه أعلى الصورة ”المزيد من الدقائق“.



سيزار أزبيليكويتا: نستعد للقاء القادم أمام برشلونة

نشر سيزار أزبيليكويتا، لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي، صورة له عبر صفحته الشخصية في تدريبات فريق الجنارز، وعلق اللاعب أعلى الصورة ”الاستعدادات النهائية قبل مباراتنا ضد برشلونة في اليابان“.



خوسيه بينتو يحتفل بعيد ميلاد نجله

نشر خوسيه بينتو، حارس مرمى نادي برشلونة الإسباني، صورة له عبر صفحته الشخصية، أثناء الاحتفال بعيد ميلاد نجله برفقة أسرته، وعلق أعلى الصورة ”عيد ميلاد سعيد يا ملك، نحن نحبك أكثر من حياتنا“.

رافينيا ألكانتارا يواصل استعداده للموسم الجديد

نشر رافينيا ألكانتارا، لاعب نادي برشلونة الإسباني، صورة له عبر صفحته الشخصية، أثناء أدائه تدريبات الإحماء مع ناديه في اليابان؛ استعدادًا للموسم الجديد، وعلق اللاعب أعلى الصورة ”امتداد“.



إنييستا سفيرًا لرموز الليغا في اليابان

نشر آندريس إنييستا، نجم نادي فيتسل كوبي الياباني الحالي صورة له عبر صفحته الشخصية عقب اختياره سفيرًا لليغا الإسبانية في اليابان، حيث علق اللاعب أعلى الصورة ”يشرفني أن أكون سفيرًا لليغا، شكرًا جزيلًا على هذه الثقة“.



خيسوس فاييخو يعلن عودته للتدريبات

نشر خيسوس فاييخو، لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، صورة عبر صفحته الشخصية في تدريبات الفريق الملكي، وعلق اللاعب أعلى الصورة ”العودة إلى التدريب“.



كيفين ستروتمان: المزاج العام وجه مبتسم

نشر كيفين ستروتمان، لاعب نادي مارسليا الفرنسي، صورة له عبر صفحته الشخصية، وعلق اللاعب أعلى الصورة ”المزاج العام وجه مبتسم“.



الترجي: هل رحيل غليان كان متعجلًا؟

نشرت الصفحة الرسمية لنادي الترجي التونسي، صورة للاعب غليان الشعلالي، الذي رحل للدوري التركي، وعلقت الصفحة أعلى الصورة ”بالتأكيد فاز غيليان بكل شيء مع الترجي، وبعد 5 سنوات أراد تغيير الهواء ورؤية شيء آخر، ولكن ما رأيك في اختياره يركز على نادٍ تركي صغير؟ خيار مدروس أو مستعجل؟“.

