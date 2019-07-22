صحيفة: يوفنتوس يعرض لاعبين ومبلغًا ماليًا للتعاقد مع نيمار

أفادت تقارير صحفية إسبانية، الإثنين، بأن نادي يوفنتوس قدّم عرضًا مغريًا لباريس سان جيرمان الفرنسي، للحصول على خدمات النجم البرازيلي نيمار، في سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

وبحسب صحيفة ”موندو ديبورتيفو“، فإن يوفنتوس عرض لاعبيْه باولو ديبالا وبليز ماتويدي ومبلغًا ماليًا، لم تكشف قيمته، لباريس سان جيرمان، في محاولة لضم نيمار، الذي أعلن صراحة أنه يريد مغادرة النادي الفرنسي.

وأضافت الصحيفة أن انتقال نيمار إلى يوفنتوس يمثل خيارًا جيدًا لإدارة باريس سان جيرمان، التي ترفض عودة اللاعب إلى برشلونة، بعد عامين من التعاقد معه بصفقة قياسية قدرها 222 مليون يورو.

وذكرت تقارير إسبانية، صباح الإثنين، أن ريال مدريد الإسباني عرض لاعبه الويلزي غاريث بيل و90 مليون يورو للحصول على خدمات نيمار، البالغ من العمر 27 عامًا.

وتوترت العلاقة بين نيمار وإدارة باريس سان جيرمان، وتأخر اللاعب مدة أسبوع في العودة إلى ناديه استعدادًا للموسم المقبل، في حين أبلغ اللاعب مواطنه ليوناردو المدير الرياضي للنادي الفرنسي نيته مغادرة باريس سان جيرمان.

من جهته، قال جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة قبل أيام إنه يعلم أن نيمار يريد مغادرة باريس سان جيرمان، لكنه يعلم أيضًا أن إدارة النادي الفرنسي لا تريد بيع اللاعب.

وتعتقد إدارة يوفنتوس أن نيمار يمكن أن يشكل ثنائيًا قويًا مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، كما أنهما سيشكلان وجهًا دعائيًا للبيانكونيري.