إسماعيل بن ناصر يجري الفحوصات الطبية في ميلان

وصل لاعب الوسط الجزائري إسماعيل بن ناصر، الإثنين، مدينة ميلانو، لإجراء الفحوصات الطبية؛ تمهيدًا لانضمامه إلى ميلان، قادمًا من إمبولي.

وبحسب صحيفة ”لاغازيتا ديللو سبورت“، فإن بن ناصر وصل ميلانو، وتوجه مباشرة لمركز صحي للخضوع للفحص الطبي.

وتشير تقارير إلى أن إسماعيل بن ناصر، البالغ من العمر 21 عامًا، سيوقع عقدًا مع ميلان مدته 5 سنوات، بصفقة ستكلف 15 مليون يورو.

في حين ذكرت صحيفة ”فوتبول إيطاليا“ أن ميلان سيعلن عن الصفقة خلال ساعات قليلة.

واختير بن ناصر أفضل لاعب وأفضل لاعب صاعد، في كأس أمم أفريقيا 2019، التي فاز المنتخب الجزائري بلقبها، بفوزه 1/0 على السنغال في المباراة النهائية.

وأوضحت صحيفة ”لاغازيتا ديللو سبورت“ أن بن ناصر سيتقاضى 1.5 مليون يورو راتبًا سنويًا في الموسم الواحد مع ميلان.

وشارك لاعب الوسط الجزائري في 38 مباراة موسم 2018/2019 مع إمبولي، بواقع 3020 دقيقة، صنع فيها 3 أهداف، كما يملك 15 مباراة دولية مع منتخب الجزائر، منها 5 مباريات في بطولة كأس أمم أفريقيا 2019، المقامة حاليًا في مصر.

يشار إلى أن إسماعيل بن ناصر لعب 7 مباريات مع منتخب فرنسا تحت 19 عامًا، و4 مباريات مع منتخب فرنسا تحت 18 عامًا.