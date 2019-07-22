صفقات الميركاتو تدفع مويس كين نجم يوفنتوس إلى الدوري الإنجليزي

قالت تقارير صحفية، إن صفقات نادي يوفنتوس الإيطالي خلال سوق الانتقالات الحالية، الميركاتو الصيفي، ستجبر إدارة البيانكونيري على اتخاذ بعض القرارات المؤلمة.

وأشار موقع Sport Witness البريطاني، إلى أن يوفنتوس يدرس العروض المقدمة لبيع مهاجمه الشاب مويس كين، في ظل حاجته الشديدة للوفاء بقواعد اللعب المالي النظيف الخاصة بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ”يويفا“، بعد الصفقات التي أبرمها النادي مؤخراً.

وتعاقد يوفنتوس مع الهولندي ماتياس دي ليخت من أياكس أمستردام، وأدريان رابيو من باريس سان جيرمان، وآرون رامسي من آرسنال، وينتظر أيضاً انضمام المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي من إنتر ميلان، ولا يزال النادي في سباق لاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا، نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وكان ماوريسيو ساري، مدرب يوفنتوس قد أشار أمس، إلى إن ميركاتو اليوفي لم يتوقف، ولا يزال هناك المزيد من الصفقات المرتقبة.

وقال الموقع إن نادي إيفرتون الإنجليزي تقدّم بعرض رسمي للحصول على خدمات مويس كين، مقابل 30 مليون جنيه إسترليني، وتدرس إدارة اليوفي العرض حاليًا.

كما انضم آرسنال إلى الأندية الراغبة في الحصول على خدمات كين، البالغ من العمر 19 عامًا.

وأحرز كين 7 أهداف مع يوفنتوس في الموسم الماضي، علمًا بأن عقده ينتهي في تورينو منتصف عام 2020، ولم يجدد العقد حتى الآن، وهو ما يضع مسئولي البيانكونيري في مأزق حقيقي.

وكانت تقارير صحفية إيطالية قد أشارت أمس إلى أن إدارة اليوفي تراجعت عن بيع المهاجم الكرواتي ماريو ماندزوكيتش، مما يعزز فرص رحيل مويس كين عن اليوفي.