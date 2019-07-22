عناوين الصحف الرياضية العالمية: غاريث بيل في الطريق إلى الصين.. وغضب كريستيانو رونالدو من ساري

شكل مستقبل النجم الويلزي غاريث بيل ومطالبة زيدان برحيله عن ريال مدريد، أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية الصادرة صباح اليوم الاثنين.

كما اهتمت الصحف بمستقبل الأرجنتينيين غوانزالو هيغوين وماورو إيكاردي وسفر برشلونة لليابان، والصفقة التبادلية المحتملة بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان ولقاءات كأس الأبطال الدولية.

الصحف الإسبانية

ماركا

الصحيفة تحدثت عن مستقبل غاريث بيل، وكتبت: ”في الطريق إلى الصين“، في إشارة للعروض التي تلقاها من الدوري الصيني الممتاز.

كما اهتمت بالمستوى الذي قدمه الشاب الياباني كوبو برفقة ريال مدريد أمام بايرن ميونخ، وكتبت: ”كوبو ظاهرة“.

كما تحدثت عن وداع البرازيلي فليليبي لويس لأتلتيكو مدريد.

وتحدثت عن هزيمة ريال مدريد أمام بايرن ميونخ، وكتبت: ”بداية بالهزيمة برفقة إيدين هازارد“.

سبورت

اهتمت الصحيفة بوصول برشلونة لليابان لإجراء لقاءات ودية وسط استقبال كبير.

كما تحدثت عن بداية تشافي هيرنانديز كمدرب برفقة السد القطري بالتعادل.

وغضب كريستيانو رونالدو من ساري إثر تغييره في مباراة يوفنتوس ضد توتنهام.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على أخبار الصفقة التبادلية بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان، وكتبت: ”عملية الأبيض: 90 مليون يورو + بيل مقابل نيمار“.

كما اهتمت بوصول برشلونة لليابان لإجراء لقاءات ودية.

آس

ركزت الصحيفة على الويلزي غاريث بيل، الذي سيغادر ريال مدريد إلى الدوري الصيني، إذ ثمة مفاوضات متقدمة مع أحد الأندية، كما أكدت أن إدارة ريال مدريد عرضت اللاعب على بضع فرق أوروبية.

وعادت الصحيفة للحديث عن خسارة ريال مدريد أمام بايرن ميونخ 3-1 في بداية لقاءات الفريق الإعدادية للموسم المقبل.

الصحف البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على مستقبل الويلزي غاريث بيل بعد تصريحات زيدان التي تحدثت عن رحيله وغضب وكيل أعماله، وأكدت أن فِرَقًا في الصين مستعدة لمنحه راتبًا كبيرًا لضمه قد يصل لمليون جنيه إسترليني في الأسبوع.

كما تحدثت عن إصابة نغولو كونتي، نجم تشيلسي، والتي قد تجعله خارج الفريق.

الصحف الفرنسية

ليكيب

اهتمت الصحيفة بطواف فرنسا والمستوى الجديد للفرنسي تيبو بينو، وكتبت: ”الرجل الأقوى“.

كما اهتمت بمستقبل نجم أولمبيك ليون الدولي الفرنسي نبيل فقير، وكتبت: ”فقير ضباب كبير“.

الصحف الإيطالية

كورييه ديللو سبورت

تحدثت الصحيفة عن تسجيل هيغواين لهدف أمام توتنهام وإمكانية حصول روما على هداف لكون الأرجنتيني مرتبطًا بالخروج نحو العاصمة الإيطالية.

الصحيفة اهتمت بمستقبل الأرجنتيني ماورو إيكاردي، وكتبت: ”اتصال بين نابولي وإيكاردي“.

كما اهتمت بهزمية يوفنتوس أمام توتنهام، وكتبت: ”ساري: الدفاع للمراجعة“.

كما اهتمت بدعم جماهير بولونيا لمدربها الصربي ميهايلوفيتش المصاب بالسرطان .

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على تألق غونزالو هيغواين خلال لقاء توتنهام، إذ سجل هدفًا وكتبت: ”يوفنتوس يبقيه“.

كما اهتمت بطلب كونتي من إدارة إنتر ميلان تسريع عملية التعاقد مع البلجيكي روميلو لوكاكو.

وتحدثت عن دعم وحب جماهير بولونيا لمدرب فريقها الصربي ميهايلوفيتش المصاب بالسرطان.