تطورات ميركاتو الأندية الأوروبية.. مسيرة غاريث بيل تقترب من النهاية.. ومحمد صلاح يصدم ريال مدريد

تصدر نادي ريال مدريد الإسباني أخبار سوق الانتقالات الصيفية، اليوم الأحد، حيث كانت البداية مع نجم الفريق، الويلزي غاريث بيل، والنهاية بالمصري الدولي محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي.

بيل ومحمد صلاح

فقد أشعل الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، الموقف مع بيل، بعدما أكد في تصريحات عقب المباراة الودية بين الريال وبايرن ميونخ الألماني، والتي انتهت لصالح العملاق البافاري 3/1، أن بيل لم يشارك في اللقاء لأنه يستعد لمغادرة ”سانتياغو برنابيو“ خلال أيام قليلة.

وأضاف: ”ريال مدريد في مفاوضات مع أحد الأندية لبيع غاريث بيل خلال سوق الانتقالات الصيفية، هذا أفضل لنا وللاعب، ولا يوجد شيء شخصي وراء ذلك“.

تصريحات زيدان لم تمر بردًا وسلامًا، بعد أن فتح جوناثان بارنيت، وكيل أعمال بيل، النار على زيدان، بسبب تصريحات الأخير التي أعلن فيها طلبه رحيل اللاعب بأسرع وقت.

وقال بارنيت في تصريحات للصحافة الإسبانية: ”نحن نعمل على رحيله عن ريال مدريد، زيدان شخص مُخزٍ، إنه لا يظهر أي احترام للاعب قدّم الكثير للنادي الملكي“.

وذكرت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية أن بكين جوان أبلغ ريال مدريد رغبته في التعاقد مع بيل مع تقديم راتب أسبوعي له يزيد عن 500 ألف إسترليني في محاولة لإغرائه باللعب في الدوري الصيني الممتاز.

من جهته أوضح برنامج ”التشيرينغيتو“ أن غاريث بيل قد يسافر إلى الصين في الأيام القليلة المقبلة، للخضوع للفحص الطبي.

على الجانب الآخر، كشفت تقارير إسبانية أن النجم المصري لاعب ليفربول الإنجليزي وضع شرطًا للانتقال إلى ريال مدريد الإسباني، وهو الحصول على 30 مليون يورو سنويًا خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال موقع ”sportsoclock“ إن زيدان اقترح على فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، التعاقد مع أحد ثنائي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، أو السنغالي ساديو ماني، من أجل تدعيم خط هجوم الفريق بعد رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قبل بداية الموسم الماضي إلى يوفنتوس الإيطالي.

وأكد الموقع الإسباني أن بيريز تدخل بشكل مباشر من أجل إنجاح صفقة انتقال محمد صلاح إلى ريال مدريد، وطلب الأخير الحصول على راتب سنوي يبلغ 30 مليون يورو، وأبدى رئيس النادي اندهاشه من المبلغ الضخم الذي طلبه الدولي المصري؛ لأنه سيصبح صاحب أعلى راتب في ريال مدريد.

موقعة برازيلية في العاصمة الفرنسية

قالت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية إن العلاقة بين البرازيلي نيمار، وإدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، وصلت إلى نقطة اللاعودة، خاصة بعد الأحداث التي شهدتها غرفة خلع ملابس الفريق خلال الأيام القليلة الماضية.

وأشارت ”سبورت“، في تقرير حصري نشرته الأحد، إلى أن البرازيلي ليوناردو، المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان، دخل في مشادة كلامية حامية مع نيمار أمام جميع اللاعبين في غرفة خلع الملابس.

وأكدت الصحيفة الكتالونية أن ليوناردو تعمّد توبيخ نيمار أمام اللاعبين والجهاز الفني، على خلفية رغبة اللاعب في الرحيل عن النادي، وتأخره عن الانضمام إلى معسكر الفريق استعدادًا للموسم الجديد، إضافة إلى تصريحاته المثيرة للجدل، والتي وصف فيها فوز برشلونة 6/1 على باريس سان جيرمان في لقاء ”الريمونتادا“ التاريخي بدوري أبطال أوروبا، بأنه من أفضل لحظات مسيرته الكروية.

ولا يزال موقف نيمار غامضًا الموسم المقبل، حيث يرغب اللاعب في الرحيل عن باريس سان جيرمان والعودة إلى ناديه السابق برشلونة، إلا أن مسؤولي النادي الفرنسي يرفضون التفريط في نجم السليساو بسهولة، ويرغبون في استعادة الأموال التي دفعوها للتعاقد معه قبل عامين.

وانتقل نيمار إلى باريس سان جيرمان في صيف 2017 مقابل 222 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقده رفقة برشلونة، مما جعله أغلى لاعب في العالم.

تحصين مبابي

أفادت تقارير صحفية إسبانية، الأحد، أن إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، تريد تجديد عقد المهاجم الشباب كيليان مبابي، لقطع الطريق على الأندية التي تسعى للتعاقد معه.

وبحسب صحيفة ”سبورت“، فإن ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، يريد تجديد عقد مبابي، حتى العام 2025، لقطع الطريق على ريال مدريد ومانشستر سيتي.

وأضافت الصحيفة الكتالونية أن العقد الجديد سيمنح مبابي 50 مليون يورو سنويًا، أي أكثر بـ 38 مليون يورو من راتب مبابي الحالي، وأكثر بـ20 مليون يورو مما يتقاضاه نيمار حاليًا.

مانشستر يونايتد يقترب من ماغواير

قالت تقارير صحفية بريطانية إن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي اتفق مع ليستر سيتي على جميع التفاصيل الخاصة بصفقة المدافع الدولي هاري ماغواير، بعد مفاوضات شاقة.

وأشار موقع ”Bleacher Report“ في تقرير نشره الأحد، إلى أن إدارة مانشستر يونايتد وافقت على دفع 80 مليون جنيه إسترليني مقابل صفقة ماغواير، وسيتم الإعلان قريبًا للغاية عن الصفقة بشكل رسمي.

وكانت المفاوضات قد فشلت بين الطرفين، بعد أن تمسكت إدارة الثعالب بالحصول على 80 مليون إسترليني، بينما عرض مانشستر يونايتد 70 مليون فقط، مما تسبب في عرقلة الصفقة.

وأبلغ ماغواير إدارة ليستر سيتي برغبته في الرحيل عن النادي في سوق الانتقالات الصيفي الحالي، في ظل رغبة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في الحصول على خدماته.

وفي حالة إتمام صفقة ماغواير، فإن ميركاتو مانشستر يونايتد سيصل إلى 148 مليون جنيه استرليني، بعد أن نجح النادي في ضم آرون بيساكا ودانييل جيمس من كريستال بالاس وسوانزي سيتي على التوالي.

ويرغب النرويجي أولي غونار سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد، في إعادة بناء الفريق الذي عانى بشدة الموسم الماضي، وحصل على المركز السادس، وفشل في التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم الجديد.

نابولي يدخل صراع إيكاردي

قالت تقارير صحفية إيطالية إن ماورو إيكاردي مهاجم نادي إنتر ميلان أصبح الهدف رقم 1 لنادي نابولي في سوق الانتقالات الصيفية.

وأشارت صحيفة ”إل ماتينو“ إلى أن إدارة نابولي مصرّة على ضم إيكاردي في الميركاتو الحالي، رغم المنافسة الشديدة من يوفنتوس، الذي يريد ضم الأرجنتيني الدولي إلى صفوفه.

وخرج إيكاردي تمامًا من خطة أنطونيو كونتي، مدرب إنتر ميلان الجديد في الموسم المقبل، ويرغب مسؤولو النيراتزوري في بيعه لتمويل صفقة التعاقد مع البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي.