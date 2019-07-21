أبرز تغريدات ”تويتر“ الرياضية.. نجوم مانشستر يونايتد في جولة ترفيهية بسنغافورة وتير شتيغن يشكر جماهير طوكيو (صور)

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على ”تويتر“.

وتقدم شبكة ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي ..

رونالدو: سعيد بالعودة للتسجيل

نشر كريستيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس الإيطالي صورًا له أثناء احتفاله بالهدف الثاني لفريقه في شباك توتنهام في اللقاء الذي انتهى بفوز الأخير 3/2، وعلّق رونالدو أعلى الصورة ”سعيد بالعودة“

هاري كين: جيد أن أعود

فيما نشر هاري كين مهاجم نادي توتنهام الإنجليزي وصاحب هدف فوز فريقه أمس على حساب نادي يوفنتوس في بطولة كأس الأبطال الدولية فيديو للهدف الذي سجله، وعلّق أعلى الصورة ”جيد أن أعود“.



جيمس ميلنر: ترحيب حار في فينواي بارك

نشر لاعب نادي ليفربول الإنجليزي جيمس ميلنر صورًا له على صفحته الشخصية مع بعض جماهير ليفربول أثناء استقبال بعثة الفريق بأمريكا، وعلّق اللاعب أعلى الصور ”ترحيب حار في فينواي بارك أمس أتطلع إلى الحصول على بعض الأميال في الساقين الليلة“.

توماس مولر مع معجبي بايرن ميونخ

فيما نشر توماس مولر مهاجم نادي بايرن ميونخ الألماني مقطع فيديو عبر صفحته الشخصية لاستقبال جماهير مدينة هيوستن للاعب وزملائه، وعلّق مولر ”معجبو بايرن ميونخ في هيوستن“.



مسعود أوزيل: مباراة ريال مدريد سيكون لها طابع خاص

نشر مسعود أوزيل لاعب نادي آرسنال الإنجليزي صورة له عبر صفحته الشخصية عقب نهاية مباراة آرسنال وفيورنتينا والتي انتهت بفوز فريق الغنارز 3/0.

وعلّق أوزيل أعلى الصورة ”اختبار جيد ضد فيورنتينا وفوز آخر في بطولة الكأس الدولية للأبطال ستكون المباراة المقبلة مع ريال مدريد خاصة“.



تير شتيغن يشكر جماهير طوكيو

نشر تير شتيغن حارس مرمى برشلونة الإسباني صورة له عبر صفحته الشخصية أثناء استقبال جماهير طوكيو لبعثة النادي الكتالوني، وعلّق شتيغن أعلى الصورة ”يسعدني أن أعود إلى طوكيو! شكرًا على الترحيب الخاص، لقد بدأنا جولتنا بطريقة رائعة“.



نجوم مانشستر يونايتد في جولة ترفيهية بسنغافورة

نشر دي خيا حارس مرمى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي صورة له عبر صفحته الشخصية رفقة زملائه بالفريق بول بوغبا وليندلوف وخوان ماتا، حيث حرص نجوم المان يونايتد على قضاء جولة ترفيهية في سنغافورة.



كافاني ينسب الفضل لزوجته ونجله

نشر الصفحة الرسمية للأروغواياني كافاني صورة لزوجته ونجله، وعلّق أعلى الصفحة ”أحبكم.. ما كان أن يتم تحقيق أي شيء دون التضحية، كاعتراف للاعب بفضل عائلته في نجاحه في مشواره مع كرة القدم“.

محمد صلاح يقضي عطلته مع موجات المياه

نشر النجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي صورة له عبر صفحته الشخصية تحت المياه، وعلّق صلاح أعلى الصورة ”عطلة مع موجات المياه“.



الظفرة ينهي تعاقده مع السوري رأفت مهتدي

أعلنت الصفحة الرسمية لنادي الظفرة الإماراتي إنهاء التعاقد مع اللاعب السوري رأفت مهتدي، حيث وضعت الصفحة صورة للاعب وقالت أعلى الصورة: ”شركة الكرة بالنادي تنهي علاقتها بالتراضي مع اللاعب السوري رأفت مهتدي وتشكره على الفترة التي قضاها مع الفريق، وتتمنى له التوفيق في مسيرته الرياضية المقبلة“.

