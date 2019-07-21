شاهد.. كريستيانو رونالدو يحقق حلم طفل في مباراة يوفنتوس وتوتنهام (فيديو وصور)

حقق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي، أمنية أحد الأطفال، بعدما اخترق ملعب مباراة يوفنتوس وتوتنهام في سنتغافورة.

واستقبل رونالدو الطفل وأجلسه على دكة البدلاء، وكان قد تبقى من المباراة (15 دقيقة)، حيث تبادل معه أطراف الحديث رفقة لاعبي يوفنتوس إدريسا توري وليوناردو بونوتشي.

ولم يستطع أمن الملعب إخراج الطفل لأن رونالدو استقبله في دكة البدلاء وأجلسه مع اللاعبين ليشاهد ما تبقى من المباراة.

ودافع المدرب ماوريسيو ساري عن الطفل وقال بعد المباراة: ”اعتقدت أن الأمن سيأتي من أجله، حين يتعلق الأمر بطفل لا تعتبر اقتحامًا للملعب بل لحظة فرح“.

وخرج النجم البرتغالي من اللقاء الذي خسره فريقه 2/3 بهدف من مسافة بعيدة للنجم هاري كين في الوقت بدل الضائع، وظهر غاضبًا وهو يصافح مدربه ساري بعد الخروج.

”Everyone wants to meet the great man“ Cristiano Ronaldo has made this kids day! ????#ICC2019 pic.twitter.com/cr0Ikx6kOu — Premier Sports ???? (@PremierSportsTV) July 21, 2019