نيكولو زانيولو موهبة روما على رادار ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إيطالية، الأحد، أن نادي ريال مدريد الإسباني يريد التعاقد مع الموهية الشابة نيكولو زانيولو، لاعب روما الإيطالي، في سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

ووفقًا لصحيفة ”كوريري ديلا سيرا“ الإيطالية، فإن ريال مدريد تواصل مع روما لمعرفة موقفه من بيع لاعب وسطه زانيولو في سوق الانتقالات الصيفي، خاصة بعد فشل النادي الإيطالي في التوصل لاتفاق مع زانيولو ووكلائه على تمديد العقد الحالي.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن زانيولو، البالغ من العمر 20 عامًا، أصبح هدفًا لريال مدريد منذ يناير الماضي، وازداد اهتمام الفريق الملكي باللاعب مع اقتراب رحيل الويلزي غاريث بيل، إلى جانب اهتمام ميلان ويوفنتوس الإيطاليين، وتوتنهام الإنجليزي بزانيولو.

وبحسب ”كوريري ديلا سيرا“ فإن ريال مدريد مستعد لدفع 50 مليون يورو للتعاقد مع زانيولو.

يشار إلى أن أول مشاركة رسمية لزانيولو مع روما كانت أمام ريال مدريد في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي 2018/2019، والذي انتهى بتفوق الفريق الملكي 3/0.

وشارك زانيولو في 36 مباراة مع روما موسم 2018/2019، سجل فيها 6 أهداف وصنع هدفين، علمًا أن عقده ينتهي صيف العام 2023