هاري كين نجم توتنهام يسجل هدفًا من منتصف الملعب ضد يوفنتوس في وقت قاتل (فيديو)

سجل الإنجليزي هاري كين هدفًا رائعًا في شباك يوفنتوس ضمن المباراة الودية التي جمعت الفريقين في الكأس الدولية للأبطال، اليوم الأحد.

وكانت نتيجة المباراة تشير إلى التعادل بهدفين لمثلهما، غير أن الدولي الإنجليزي سدد ببراعة من منتصف الملعب ليسجل هدف فوز فريقه في الدقيقة 93.

وحقق توتنهام الفوز على يوفنتوس 3/2 . سجل ليوفنتوس هيغوايين ورونالدو، وسجل لتوتنهام لاميلا ولوكاس مورا وهاري كين.

وقال كين ”إنه واحد من أفضل الأهداف في مسيرتي. شاهدت الحارس يتقدم عن مرماه أكثر من مرة خلال المباراة. قلت لنفسي يتعين أن أستغل الفرصة. من الرائع أن الكرة سكنت الشباك“

وقال ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام ”كان هدفا رائعا. عمل لا يصدق من هاري. من الرائع أن يدشن الاستعداد للموسم الجديد بهذا الهدف“.

ويشارك في كأس الأبطال الدولية 12 فريقا يتقابلون في مباريات ودية في ملاعب في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا.