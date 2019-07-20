خورخي مينديز يطلب من ريال مدريد السماح برحيل جيمس رودريغيز إلى نابولي

كشفت تقارير صحفية إسبانية، السبت، أن خورخي مينديز، وكيل أعمال النجم الكولومبي جيمس رودريغيز، لاعب ريال مدريد، طلب من إدارة النادي الملكي السماح له بالرحيل إلى إيطاليا.

ويتردد على نطاق واسع أن نابولي يريد التعاقد مع رودريغيز، الذي لا يضمن مكانًا أساسيًا في تشكيلة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، بعد أن أمضى موسمين في بايرن ميونخ الألماني، كما يتردد أن أتلتيكو مدريد يفكر في التعاقد مع رودريغيز.

وبحسب صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ فإن خورخي مينديز طلب من ريال مدريد السماح لموكله جيمس رودريغيز تسهيل انتقاله إلى نابولي مقابل 50 مليون يورو.

وكانت تقارير سابقة ذكرت أن نابولي يريد الحصول على خدمات رودريغيز بنظام الإعارة، في حين يريد ريال مدريد بيع اللاعب بشكل نهائي.

ويريد ريال مدريد الحصول على الأموال بعد أن أنفق 298 مليون يورو في سوق الانتقالات الصيفي.