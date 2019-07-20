عناوين الصحف الرياضية العالمية.. تتويج منتخب الجزائر بكأس أمم أفريقيا 2019 وريال مدريد يبحر ليلًا (صور)

شكّل فوز المنتخب الجزائري بلقب كأس أمم أفريقيا 2019 على حساب السنغال في النهائي، وكأس الأبطال الدولية، وبداية هازارد برفقة ريال مدريد أبرز عناوين الصحف الرياضية الصادرة، اليوم السبت.

كما اهتمت الصحف بتصريحات لاعب برشلونة الجديد، الهولندي فرينكي دي يونغ، ومستقبل الأرجنتيني غونزالو هيغواين، وغضب أنطونيو كونتي من إدارة إنتر ميلان، وطواف فرنسا، حيث يتّألق المتسابق الفرنسي جوليان ألا فيليب.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية، اليوم السبت، 20 يوليو:

الصحف الإسبانية

ماركا

اهتمت الصحيفة باللقاء الأول لريال مدريد في الموسم الجديد أمام بايرن ميونخ في الكأس الدولية للأبطال بهيوستن الأمريكية، وكتبت:“الإبحار ليلًا“.

كما اهتمت بوضع أتلتيكو مدريد، الدنماركي كريستيان إريكسن لاعب توتنهام كخطة بديلة حال عدم التعاقد مع الكولومبي جيمس رودريغيز.

سبورت

اهتمت الصحيفة بالهولندي فرينكي دي يونغ لاعب برشلونة الجديد والذي قال خلال حوار معها:“أحب أن ألعب بجانب نيمار“.

كما أكدت أن نيمار مستعد للتفاوض مع فريق واحد هو برشلونة، واهتمت كذلك بعودة الحارس فيكتور فالديز إلى برشلونة كمدرب لفئة الشباب، ورغبة برشلونة في التعاقد مع الظهير الأيسر الألماني فليب ماكس.

موندو ديبورتيفو

اهتمت الصحيفة بالهولندي فرينكي دي يونغ لاعب برشلونة الجديد والذي قال:“أتمنى أن أكون لاعبًا أساسيًا“.

كما اهتمت بفوز الجزائر بكأس أمم أفريقيا للمرة الثانية في تاريخها بعد النهائي أمام السنغال.

وتحدثت عن لقاء كأس الأبطال بين ريال مدريد وبايرن ميونخ، وكتبت: ”هازارد سيبدأ كلاعب لريال مدريد في هيوستن“.

واهتمت الصحيفة أيضًا بتألق الفرنسي جوليان ألا فيليب في طواف فرنسا.

أس

ركزت الصحيفة على الكأس الدولية للأبطال والتي يشارك فيها ريال مدريد، حيث سيبدأ لقاءاته بمواجهة بايرن ميونخ، صبيحة الأحد، وكتبت:“الأبطال للإعداد للموسم“.

وتحدثت عن منح توتنهام فرصة التعاقد مع إريكسن لأتلتيكو مدريد بعد صفقة كيران تريبير.

كما تحدثت عن تصريحات هازارد الذي قال:“إن لم ألعب بحرية سيكون الأمر سيئًا“.

الصحف البريطانية

صن

اهتمت الصحيفة برياضة الغولف، وأمل إنجلترا في دوري كلوري المفتوح، كما أجرت حوارًا مع أوين مورغان بعد تتويج إنجلترا بلقب كأس العالم للكريكيت.

وتحدثت أيضًا عن صعوبات صفقة البلجيكي روميلو لوكاكو الذي يرغب إنتر ميلان في ضمه.

الصحف الفرنسية

ليكيب

تحدثت الصحيفة عن فوز الجزائر بلقب كأس أمم أفريقيا على حساب السنغال في النهائي، وكتبت: ”الجزائر في الجنة“.

كما اهتمت بتألق الفرنسي جوليان ألا فيليب في طواف فرنسا، وكتبت:“دائمًا أكثر قوة“.

كما تحدثت عن قرب السنغالي إدريسا غاي لاعب إيفرتون من باريس سان جيرمان.

الصحف الإيطالية

كورييه ديل سبورت

ركزت الصحيفة على غضب أنطونيو كونتي مدرب إنتر ميلان من سوق الانتقالات، والتأخر بحسم مطالبه.

واهتمت بمستقبل غوانزالو هيغواين الذي يقترب من روما.

كما تحدثت عن أخبار انتقالات الفرق الإيطالية.

توتو سبورت

اهتمت الصحيفة بتقديم دي ليخت لاعبًا جديدًا ليوفنتوس، وترحيب تورينو باللاعب وكتبت:“شكرًا كريستيانو رونالدو“.

كما اهتمت بتتويج الجزائر بكأس أمم أفريقيا 2019، وكتبت: ”الجزائر بطلة أفريقيا“.

وتحدثت عن قرارات كونتي في إنتر ميلان قبل مواجهة مانشستر يونايتد وديًا.