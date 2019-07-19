أبرز تغريدات تويتر الرياضية: فان دايك يداعب فابينيو بزجاجة مياه ورونالدو يستعد للانطلاق مع يوفنتوس (صور)

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على ”تويتر“.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي.

دي خيا: صاروخ مانشستر يونايتد قادم

نشر الإسباني دي خيا حارس مرمى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي صورة له عبر صفحته الشخصية أثناء أدائه تدريبات الفريق.

وعلق اللاعب أعلى الصورة قائلًا: ”الصاروخ مانشستر يونايتد، كإشارة إلى أن الفريق قادم وبقوة للمنافسة في الموسم الجديد“.

فان دايك يداعب فابينيو بزجاجة مياه

نشر فابينيو لاعب نادي ليفربول صورة له عبر صفحته الشخصية بصحبة زميله في الفريق فان دايك وكان الأخير ممسكًا بزجاجة مياه باردة وضعها على ذراع فابينيو كمداعبة لزميله.

بنزيما وهازارد يستعدان لقيادة هجوم الملكي

نشر الفرنسي كريم بنزيما لاعب نادي ريال مدريد الإسباني صورة له عبر صفحته الشخصية برفقة إيدين هازارد الوافد الجديد لصفوف النادي الملكي.

وعلق اللاعب قائلًا: ”أنت تعلم، حيث بات الثنائي هو الأقرب لقيادة هجوم النادي الملكي في الموسم الجديد“.

جيسي لينغارد يشكر سنغافورة

حرص جيسي لينغارد لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي على توجيه الشكر لجماهير سنغافورة على حسن الاستقبال.

ووضع اللاعب صورة لاستقبال الجماهير وعلق قائلًا: ”تم الانتهاء من المرحلة الأولى شكرًا لك سنغافورة على الترحيب الحار“.

رونالدو: نستعد للانطلاق

نشر كريستيانو رونالدو لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي صورة له عبر صفحته الشخصية برفقة زملائه في الفريق قبل إقلاع الطائرة الخاصة بالفريق لخوض جولة آسيوية استعدادًا للموسم الجديد، وعلق قائلًا: انطلق.

سيمون مينيوليه يطلب حضور الجماهير

نشر سيمون مينيوليه حارس مرمى فريق ليفربول الإنجليزي صورة في تدريبات الفريق قبل اللقاء الذي سيجمع بين ليفربول وبروسيا دورتموند الألماني بأمريكا ضمن استعدادات الريدز للموسم الجديد وعلق قائلًا: ”نتطلع إلى اللعب أمام جماهيرنا الأمريكية في استاد نوتردام الشهير“.

كرفاخال يشكر جماهير كندا

حرص كارفاخال لاعب نادي ريال مدريد الإسباني على توجيه الشكر لجماهير كندا على الدعم الجماهيري خلال معسكر الفريق استعدادًا للموسم الجديد.

ونشر اللاعب صورة لجماهير النادي الملكي وعلق قائلًا: ”اليوم الأخير في مونتريال الكندية شكرًا على كل شيء“.

مبابي في جلسة علاج بالتبريد

نشر كليان مبابي نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي صورة له عبر صفحته الشخصية وهو في إحدى جلسات الاستشفاء، وعلق قائلًا: ”علاج بالتبريد“.

إنيستا يستعرض مهاراته

نشر النجم الإسباني إنيستا فيديو له مع ناديه الياباني فيستيل كوبي واستعرض الفيديو أبرز مهارات ومراوغات إنيستا مع النادي الياباني.

رئيس الاتحاد الدولي في جولة سياحية بالأهرامات

أبرزت الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم زيارة إينفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، حيث نشرت الصفحة صورًا لرئيس فيفا أثناء الزيارة، وعلقت: ”جولة سياحية للسويسري غياني إنفانتينو رئيس الفيفا بمنطقة الأهرامات“.