أخبار ميركاتو الأندية الأوروبية.. ريال مدريد يبحث عن البديل الاقتصادي لـ“بوغبا“ ولقاء مرتقب بين والد نيمار ويوفنتوس

خطف الفرنسي بول بوغبا الأضواء في تقارير سوق الانتقالات الجارية الميركاتو الصيفي، اليوم الجمعة، في ظل الحديث عن صعوبة انتقاله من ناديه مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى ريال مدريد الإسباني أو يوفنتوس الإيطالي، في ضوء المقابل المادي الكبير الذي يطلبه مسؤولو المانيو، ويعجز البيانكونيري والميرينغي عن دفعه.

بوغبا.. ”الصفقة شبه المستحيلة“

وقالت صحيفة ”ديفنسا سنترال“ إن ريال مدريد بدأ بالفعل التفكير في الخيار الاقتصادي البديل لصفقة بوغبا.

وأشارت الصحيفة في تقرير نشرته اليوم الجمعة إلى أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، وخوزيه أنخيل سانشيز المدير الرياضي للنادي الملكي، اجتمعا مع الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الفريق، في مونتريال منذ أيام قليلة، لبحث صفقة بوغبا.

وأضافت بقولها: ”أبلغ بيريز وسانشيز المدرب زيدان بأن إتمام صفقة بوغبا خلال فترة الانتقالات الجارية، الميركاتو الصيفي، أمر مستحيل، لأن إدارة مانشستر يونايتد ترفض التفاوض بصورة مباشرة وواضحة حول المقابل المادي الذي تطلبه لبيع بوغبا، وهو 150 مليون يورو، قبل أن يرتفع وفقًا لبعض التقارير إلى 200 مليون يورو“.

وأكدت أن الاجتماع تناول إمكانية التعاقد مع فان دي بيك، لاعب وسط نادي أياكس أمستردام الهولندي، في ظل الإمكانات الهائلة الواعدة التي يتمتع بها اللاعب، إضافة إلى أن سعره لن يكون مرتفعًا، بالمقارنة مع بوغبا، حيث تطلب إدارة ناديه 40 مليون يورو، وهو ما سيمكن ريال مدريد من توفير 110 ملايين يورو، حال ضم دي بيك على حساب بوغبا.

وكان مارك أوفر مارس، المدير الرياضي لنادي أياكس، قد أكد أن النادي لا يستطيع الإبقاء على فان دي بيك دون رغبة اللاعب، في ظل العروض التي يتلقاها من أندية أوروبية كبرى.

في سياق متصل، قالت صحيفة ”كوريري ديلو سبورت“ الإيطالية إن إدارة يوفنتوس عرضت شراء بوغبا مقابل الاستغناء عن 3 لاعبين لمانشستر يونايتد.

وأشارت إلى أن اللاعبين الثلاثة الذين تضمنتهم الصفقة التبادلية المحتملة هم الفرنسي بليز ماتويدي، والبرتغالي خواو كانسيلو، والبرازيلي دوغلاس كوستا.

وأضافت الصحيفة بقولها، في تقرير نشرته اليوم الجمعة: ”الصفقة التبادلية تمثل أفضل الخيارات بالنسبة ليوفنتوس في ضم بوغبا، خاصة بعد شراء ماتياس دي ليخت من نادي أياكس أمستردام الهولندي، وضم الويلزي آرون رامسي والفرنسي أدريان رابيو، في صفقتي انتقال حر من أرسنال وباريس سان جيرمان على الترتيب“.

وأكدت أن يوفنتوس لن يستطيع الوفاء بالمطالب المادية التي يريدها مانشستر يونايتد لبيع بوغبا، والتي وصلت إلى 200 مليون يورو، وبالتالي فإن الخيار الأمثل هو الصفقة التبادلية لتقليل السعر.

نيمار ويوفنتوس

تواصل الحديث عن مستقبل البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في ظل رغبته الخاصة بالعودة إلى برشلونة الإسباني، وتمسك ناديه بعدم الخسارة من صفقة بيعه، بعد شرائه قبل عامين بـ222 مليون يورو من البارسا.

وقالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية: إن والد نيمار بدأ في ”جسّ نبض“ نادي يوفنتوس الإيطالي، لمعرفة موقفه من ضم قائد المنتخب البرازيلي السابق.

وأشارت إلى أن اجتماعًا خلال الأيام القليلة المقبلة بين والد نيمار وفابيو باراتيتشي، المدير الرياضي ليوفنتوس، سيكون حاسمًا في مسألة انتقال اللاعب البرازيلي إلى البيانكونيري.

”العملية آلابا“ في برشلونة

قالت تقارير صحفية إن نادي برشلونة الإسباني يسعى للتعاقد مع النمساوي الدولي ديفيد آلابا، نجم نادي بايرن ميونخ الألماني في الموسم المقبل.

وأشارت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية إلى أن آلابا يعتبر خيارًا مثاليًا لتعزيز الجبهة اليسرى في صفوف برشلونة، حيث لا يملك الفريق سوى جوردي ألبا في هذا المركز، بعد بيع مارك كوكوريا إلى نادي خيتافي.

وأكدت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الجمعة، أن مسؤولي برشلونة يريدون استغلال موقف آلابا مع بايرن ميونخ في حسم الصفقة لصالحهم، حيث ينتهي عقد اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا، في منتصف عام 2021، ولا يريد آلابا تجديد عقده رفقة العملاق البافاري، ومن جهة أخرى فإنه لا يمانع في الرحيل عن البايرن وخوض تجربة جديدة خارج البوندسليغا.

ويلعب آلابا في صفوف بايرن ميونخ منذ عام 2009، وتخلل تلك الفترة رحيله معارًا إلى هوفنهايم لمدة موسم واحد فقط في 2010 – 2011.

وتابعت بقولها: ”يرغب إرنستو فالفيردي، مدرب برشلونة، في التعاقد مع آلابا، لأن الفريق عانى بشدة الموسم الماضي، في حالة غياب جوردي ألبا، أو ابتعاده عن مستواه، وكان المدرب يضطر إلى الدفع بسيرجي روبرتو أو نيلسون سيميدو، أو ميراندا أو فيرمايلين في هذا المركز، وبالتالي فإن وجود آلابا سيمنح برشلونة قوة إضافية في الجبهة اليسرى“.

نابولي يحدد بديل رودريغيز

قالت صحيفة ”لا ريبوبليكا“ إن فرص نادي نابولي الإيطالي في التعاقد مع الكولومبي خاميس رودريغيز، نجم ريال مدريد الإسباني، أصبحت ضعيفة للغاية.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن نابولي يريد التعاقد مع رودريغيز على سبيل الإعارة لمدة موسمين، مع وجود خيار الشراء النهائي، في الوقت الذي يريد الريال إنهاء موقف اللاعب بالبيع النهائي.

وأكدت أن راتب رودريغيز البالغ 10 ملايين يورو سنويًا يقف عائقًا آخر يمنع إتمام الصفقة، لأن مسؤولي نابولي غير مستعدين لدفع هذا المقابل، في ضوء أن بعض نجوم الفريق ينتظرون عروض التجديد لوصيف الدوري الإيطالي، وعلى رأسهم القائد لورينزو إنسيني.

وتابعت بقولها: ”صرف مسؤولو نابولي النظر عن صفقة رودريغيز، وبدأ النادي مفاوضات جادة مع ليل الفرنسي لضم الإيفواري الدولي نيكولاس بيبي، البالغ من العمر 24 عامًا“.

وأكدت أن إدارة نابولي مستعدة لدفع 60 إلى 65 مليون يورو من أجل حسم صفقة بيبي، الذي ُعد هدفًا لعدد من الأندية الأوروبية.

وأحرز بيبي 23 هدفًا الموسم الماضي مع ليل، في الوقت الذي أكدت فيه إدارة النادي الفرنسي أن اللاعب لن يستمر في صفوفه، مع وجود عروض مغرية للتعاقد معه.