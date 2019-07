دي ليخت: لم أنضم إلى يوفنتوس بسبب حديث كريستيانو رونالدو

قال مدافع يوفنتوس الجديد ماتيس دي ليخت اليوم الجمعة إنه فكّر في الانتقال لبطل دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم قبل أن يطلب منه كريستيانو رونالدو ذلك.

وأعلن يوفنتوس ضم اللاعب الهولندي البالغ من العمر 19 عامًا وأحد أبرز المواهب الواعدة في العالم حاليًا أمس الخميس من أياكس أمستردام مقابل 75 مليون يورو (84.39 مليون دولار).

وقال دي ليخت الشهر الماضي إن البرتغالي رونالدو طلب منه الانتقال إلى يوفنتوس بعد مواجهتهما في نهائي دوري الأمم الأوروبية.

وأوضح في أول مؤتمر صحفي له بعد الانضمام ليوفنتوس ”بعد النهائي تأكدت من أنني أريد الالتحاق بصفوف يوفنتوس حقًا، كان من الإطراء الشديد أن يطلب منّي رونالدو ذلك لكن هذا لم يصنع الفارق“.

وأضاف ”تحدثت مع (المدرب) ماوريسيو ساري من أجل التعارف وكان أحد الأسباب التي دفعتني للمجيء. سمعت الكثير من الأشياء الجيدة عنه وأحب فلسفته في اللعب وطريقة تحضير الدفاع“.

ولا يشعر دي ليخت، الذي قاد أياكس للدور نصف النهائي في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، بضغط إضافي بعد أن أصبح من أغلى المدافعين في العالم.

وتابع: ”الضغط طبيعي في كرة القدم وبالنسبة لي ليست مشكلة وسأظهر قدراتي في الملعب“.

وواصل ”أبلغ 19 عامًا وبإمكاني التطور وأرغب في ذلك ومن المهم العمل الشاق يوميًا للتعلم ولأصبح في أفضل حال“.

وأردف دي ليخت ”يوفنتوس يشكل خطوة هائلة لي. في هولندا، تُبنى الهجمات كثيرًا من الخلف والدفاع يضغط في الملعب، أما في ايطاليا يكون الدفاع متمركزًا ومتقاربًا بشكل أكبر وأعتقد أن يوفنتوس سيساعدني وأنا سأساعده“.

Welcome to your new home, Matthijs! ????⚪️⚫️#TURNDELIGTON pic.twitter.com/q7w7cjnOTz

— JuventusFC (@juventusfcen) July 19, 2019