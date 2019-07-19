عناوين الصحف الرياضية العالمية.. برشلونة يضحي بنجميه ونهائي كأس الأمم الأفريقية (صور)

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”سبورت“ ركزت على رغبة برشلونة في بيع الثنائي الكرواتي إيفان راكيتيتش والبرازيلي كوتينيو، واعتبرت الأمر ”بيعًا ضروريًا“.