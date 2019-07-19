عناوين الصحف الرياضية العالمية.. برشلونة يضحي بنجميه ونهائي كأس الأمم الأفريقية (صور)

شكلت صفقات الأندية الكبرى في أوروبا المواضيع البارزة في عناوين الصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الجمعة.
كما اهتمت الصحف بخطط زيدان في وضع ثلاثي هجومي وتقديم أتلتيكو مدريد لصفقاته الجديدة ودخول يوفنتوس صفقة نيمار وطواف فرنسا ومعاقبة دانييل ستوريدج لاعب ليفربول بسبب خرق قانون المراهنات.
وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية لليوم، 19 يوليو:
الصحف الإسبانية
ماركا
ركزت ”ماركا“ على الثلاثي الجديد في هجوم ريال مدريد والمكون من فينسيوس جونيور وإيدين هازارد وكريم بنزيما، وكتبت ”الثلاثي الجديد“.
كما اهتمت بتقديم أتلتيكو مدريد للاعبيه الجديدين، الإنجليزي كيران تريبير والإسباني ماريو هيرموسو.
سبورت
ركزت الصحيفة على رغبة برشلونة في بيع الثنائي الكرواتي إيفان راكيتيتش والبرازيلي كوتينيو، واعتبرت الأمر ”بيعًا ضروريًا“.
كما اهتمت بانتقال مدافع إسبانيول ماريو هيرموسو لأتلتيكو مدريد واتفاق برشلونة وخيتافي حول المدافع الشاب مارك كوكورييا.
موندو ديبورتيفو
اهتمت الصحيفة بمراقبة برشلونة للنمساوي دافيد ألابا لاعب بايرن ميونخ الذي يرغب في التعاقد معه.
كما تحدثت عن نيمار وكتبت، ”طريق إيطالي لنيمار“، في إشارة ليوفنتوس.
الصحيفة اهتمت أيضًا بتقديم أتلتيكو مدريد للاعبيه الجديدين، الإنجليزي كيران تريبير والإسباني ماريو هيرموسو.
أس
اهتمت الصحيفة بطواف فرنسا وذكرى 100 عام على منح المتصدر للترتيب العام قميصًا أصفرَ.
كما تحدثت عن تقديم أتلتيكو مدريد للاعبيه الجديدين، الإنجليزي كيران تريبير والإسباني ماريو هيرموسو.
الصحف البريطانية
صن
اهتمت الصحيفة بالعقوبة التي سلطها الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم على مهاجم ليفربول دانييل ستوريدج؛ بسبب خرقه نظام المراهنات.
كما اهتمت بمستقبل قائد آرسنال المدافع الفرنسي لوران كوتشيلني.
الصحف الفرنسية
ليكيب
اهتمت الصحيفة بنهائي أمم أفريقيا والذي يجمع السنغال والجزائر وكتبت، ”حفل نهائي“.
كما اهتمت بطواف فرنسا في مرحلته رقم 13 والمخصصة لسباق ضد الساعة فردي وكتبت، ”اختبار الزمن“.
الصحف الإيطالية
كورييه ديل سبورت
اهتمت الصحيفة بالمهاجم الإيطالي فيدريكو كييزا الذي فضّل البقاء في فيورنتينا وعدم الانتقال ليوفنتوس.
كما اهتمت بالأرجنتيني غونزالو هيغواين وكتبت، ”هيغواين اتفاق يوفنتوس – روما ”.
توتو سبورت
اهتمت الصحيفة بتصريحات الهولندي ماتياس دي ليخت مدافع يوفنتوس الجديد حول مدافعي إيطاليا وكتبت، ”باسم شيريا“.
كما تحدثت عن خلاف إنتر ميلان وإيكاردي وكتبت، ”أين الخطأ؟