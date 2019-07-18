دي ليخت يكشف سر تفضيل يوفنتوس على برشلونة وباريس سان جيرمان

كشف المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت، المنضم حديثًا إلى نادي يوفنتوس الإيطالي، سبب تفضيل السيدة العجوز على أندية أخرى سعت للتعاقد معه، أبرزها برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي.

ونقلت قناة ”أياكس“ عن دي ليخت قوله: ”أحب الطريقة التي يدافع بها الإيطاليون، العديد من النماذج التي أحبها وأتبعها من تلك الدولة مثل فرانكو باريزي، غايتانو شيريا، أليساندرو نيستا، باولو مالديني، فابيو كانافارو“.

وأضاف دي ليخت: ”أياكس؟ لعبت به 10 سنوات مع فريق الشباب و3 سنوات أخرى مع الفريق الأول، لكن الآن يجب عليّ اتخاذ خطوة أخرى“.

وواصل المدافع الشاب: ”بالنسبة لي أمر مثير أن أغادر النادي، به مررت بلحظات جيدة وأخرى سيئة. لكن في الحياة يجب عليك أن تقول وداعًا دائمًا، سأفتقد الجميع في أمستردام“.

وأعلن يوفنتوس، اليوم الخميس، أن دي ليخت، الذي يكمل 20 عامًا الشهر المقبل، وقع عقدًا يمتد لـ 5 أعوام، بعد اجتياز الكشف الطبي.

وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن قيمة انتقال دي ليخت إلى يوفنتوس بلغت 75 مليون يورو بجانب 10 ملايين ونصف كحوافز إضافية.

ولفت دي ليخت الأنظار إليه موسم 2018/2019، بعدما شارك في 55 مباراة مع أياكس، بواقع 4848 دقيقة، سجل فيها 7 أهداف وصنع 4.