رسميًا.. دي ليخت يوقع عقود انضمامه إلى يوفنتوس لمدة 5 سنوات

وقع الهولندي ماتيس دى ليخت، مدافع فريق أياكس أمستردام، عقود انتقاله إلى فريق يوفنتوس الإيطالي بشكل رسمي صباح اليوم الخميس.

وأصدر نادي يوفنتوس بيانًا قال فيه إن المدافع صاحب الـ20 عامًا وقع على عقد مع ”السيدة العجوز“ لمدة 5 مواسم، مقابل 67.5 مليون جنيه إسترليني (75 مليون يورو) للنادي الهولندي.

وسيحصل دي ليخت على راتب سنوي قدره 12 مليون يورو.

وأعرب يوفنتوس عن سعادته بالتعاقد مع قائد أياكس أمستردام، قائلًا في بيانه: ”مهارة فنية، قوة بدنية هائلة، رؤية ثاقبة في الملعب، إدارة وديناميكية دفاعية، حس تهديفي وخصوصًا بالرأس: ماتايس توليفة مثالية للمدافع الحديث“.

We fuel adrenaline. We ignite ambition. Are you ready? #LiveAhead#TURNDELIGTON pic.twitter.com/uL0NcrbwUM

— JuventusFC (@juventusfc) July 18, 2019