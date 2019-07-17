أبرز تغريدات ”تويتر“ الرياضية: كاسياس يدعم الفقراء.. وبويول يؤسس فريق كرة سلة (صور)

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على ”تويتر“.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

كاسياس يدعم الفقراء

نشر الحارس الإسباني، إيكر كاسياس، صورة عبر صفحته الشخصية لطفلة فقيرة، وعلق كاسياس أعلى الصورة قائلا: ”يكشف تقرير باوند، أن 300 مليون شخص يعانون من الفقر بطرق متعددة، في التعليم أو الصحة أو مستوى المعيشة، لذلك فإن معالجة عدم المساواة هي المفتاح لتحقيق العدل“.

غريزمان يتفقد دولاب بطولات برشلونة

نشر الفرنسي أنطوان غريزمان مهاجم نادي برشلونة الإسباني، والمنتقل حديثًا من صفوف أتلتيكو مدريد، فيديو له عبر صفحته الشخصية، وهو داخل حجرة خلع الملابس ودولاب البطولات الخاص بنادي برشلونة الإسباني.

مانشستر سيتي يحتفل بعيد ميلاد سمكة القرش

نشرت الصفحة الرسمية لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، صورة للاعب الفريق بنجامين ميندي، وعلّقت الصفحة أعلى الصورة قائلة: ”عيد ميلاد سعيد لسمك القرش“.

بويول يؤسس فريق برشلونة لكرة السلة

نشر كارلوس بويول، مدافع نادي برشلونة السابق، فيديو له، وهو يلعب كرة السلة في حديقة المنزل، وعلّق اللاعب أعلى الصورة قائلّا: ”التأسيس الجديد لفريق برشلونة لكرة السلة“.

إيمرسون بالميري يستعد للموسم الجديد

نشر إيمرسون بالميري، لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي، صورة له عبر صفحته الشخصية أثناء أدائه تدريبات الفريق، وعلّق بالميري أعلى الصورة قائلّا: ”من التدريبات“، في إشارة إلى رغبة اللاعب في تقديم موسم قوي مع ناديه.

فابيو داسيلفا في حمام السباحة مع عائلته

نشر البرازيلي فابيو داسيلفا، لاعب نادي نانت الفرنسي، صورة له عبر صفحته الشخصية، برفقة عائلته في حمام السباحة، وعلّق فابيو أعلى الصورة قائلّا: ”السعادة وقت العائلة، نانت“.

لاعبو آرسنال يوقعون على وجه أحد الأطفال

نشرت الصفحة الرسمية لنادي آرسنال الإنجليزي، فيديو للاعبي الفريق، وهم يلبون طلب أحد الأطفال بتوقيع أسمائهم على وجهه، وعلقت الصفحة أعلى الفيديو قائلة: ”عندما تكون من محبي أرسنال الكبير، فإنك تحصل على توقيع أبطالك على وجهك“.

راشفورد: شكرا أستراليا

نشر ماركوس راشفورد، لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، فيديو من الصفحة الرسمية لناديه، أثناء تحية جماهير أستراليا للاعبي المان يونايتد، وعلّق راشفورد أعلى الصورة قائلًا: ”المشجعون لا يصدقون، شكرًا لك استراليا“.

جيمس ميلنر في تدريبات شاقة

نشر جيمس ميلنر، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، صورًا له عبر صفحته الشخصية أثناء أدائه لتدريبات الفريق، وعلّق اللاعب أعلى الصور قائلًا: ”قاعدة تدريب جديدة“، وأشار اللاعب إلى شدة حرارة الجو.

النصر الإماراتي يستضيف ورقة عمل التحكيم

نشرت الصفحة الرسمية لنادي النصر الإماراتي صورًا لورشة عمل التحكيم التي يستضيفها نادي النصر، حيث قالت الصفحة أعلى الصور: ”شركة النصر لكرة القدم تستضيف ورشة عمل (التحكيم)، وهي إحدى متطلبات تراخيص الأندية، والتي تهدف إلى إطلاع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم على أبرز التعديلات في قوانين كرة القدم“.