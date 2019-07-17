تقرير: الأندية الأوروبية تجلب لاعبي الدفاع بثمن المهاجمين

خصصت صحيفة “ ماركا “ تقريرًا لها حول المبالغ الكبرى التي أصبحت الأندية الأوروبية تدفعها مقابل التعاقد مع لاعبي الدفاع والذين تفوقوا على لاعبي الهجوم في الثمن في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت الصحيفة أن الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول حين دفع فريقه 85 مليون يورو مقابل الهولندي فيرجيل فان ديك، قال:“عشاق كرة القدم يجب أن ينسوا ثمنهم، ويركزوا على ما سيقدمونه لنا من“العقلية، والقوة، والشخصية ”

وأصبح ”فان ديك“ أغلى مدافع في التاريخ، لكن الموسم الحالي قد يشهد تحطيم رقمه، حيث بلغ عرض مانشستر يونايتد لضم المدافع الدولي الإنجليزي هاري ماجواير من ليستر سيتي 90 مليون يورو.

ومنح المدافع الهولندي ليفربول توازنًا كبيرًا في الدفاع برفقة الحارس البرازيلي أليسون باكير، وكانا أحد عناصر الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

ودفع بايرن ميونخ 115 مليون يورو لضم الدوليين الفرنسيين لوكاس هيرنانديز بمبلغ 80 مليون من أتلتيكو مدريد، وبنيامين بافارد 35 مليون يورو من شتوتغارت، لتبرز قيمة تعزيز خطوط الدفاع في الوقت الحالي.

وأصبح الفرنسي لوكاس هيرنانديز أغلى صفقة مدافع في الصيف الحالي 80 مليون يورو في انتظار صفقة الإنجليزي هاري ماجواير، متقدمًا على الهولندي ماتياس دي ليخت الذي انتقل إلى يوفنتوس مقابل 75 مليون يورو.

ودفع ريال مدريد 50 مليون يورو لبورتو للتعاقد مع البرازيلي إيدير ميليتاو، وباع الفريق البرتغالي أيضًا فيليبي لأتلتيكو مدريد مقابل 20 مليون يورو.

وانتقل اليوناني مانولاس من روما نحو نابولي مقابل 36 مليون يورو، كما دفع بروسيا دورتموند 30 مليون يورو لبايرن ميونخ للتعاقد مع المخضرم ماتس هوميلس، لكن الفريق الأصفر باع أيضًا مدافعه الفرنسي عبدو ديالو لباريس سان جرمان مقابل 31 مليون يورو.