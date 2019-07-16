نجم نابولي يتوعد ”الخائن“ ساري ويوفنتوس في الموسم الجديد

شن لورينزو إنسيني، نجم هجوم نادي نابولي الإيطالي، هجومًا شرسًا على ماوريسيو ساري، مدرب نابولي السابق ويوفنتوس الحالي.

وكان ساري رحل عن نابولي مطلع الموسم الماضي إلى نادي تشيلسي الإنجليزي، ولم يستمر سوى موسم واحد فقط برفقة ”البلوز“، قبل أن يرحل إلى يوفنتوس خلفًا للمدرب السابق ماسيميليانو أليغري.

وتسبب قرار ساري بالتعاقد مع يوفنتوس في حالة غضب شديدة لدى لاعبي وجماهير نابولي، في ظل المنافسة الشديدة بين الناديين.

وقال إنسيني، قائد نابولي، في تصريحات نشرتها وسائل الإعلام الإيطالية، اليوم الثلاثاء: ”هذه خيانة من ساري، بالنسبة لي ولكل منتسبي نادي نابولي، فنحن ننظر إلى ما فعله ساري بالتعاقد مع يوفنتوس على أنها خيانة“.

وأضاف إنسيني بقوله: ”ستظل خيانة ساري محفورة في أذهاننا، ولن ننساها، وسنبذل قصارى جهدنا في الموسم المقبل للفوز على يوفنتوس والتتويج بالدوري الإيطالي، بأي ثمن، لا أريد الحديث عن ساري مجددًا، وكل تركيزنا حاليًّا على الانتصار وإسعاد جماهير نابولي، لأن الدوري بمثابة حلم للجميع هنا“.

وأكد إنسيني أنه سيعتزل كرة القدم في نادي نابولي، ولا يريد الرحيل عنه على الإطلاق.

وأشار اللاعب، الذي تلقى عروضًا للانتقال إلى ليفربول الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي، إلى أنه لم يفكر مطلقًا في الرحيل عن نابولي، ويريد أن يبقى في الفريق حتى اعتزال كرة القدم.