تقارير: دي ليخت يطير إلى تورينو لتوقيع عقود الانضمام ليوفنتوس

أشارت تقارير صحافية هولندية وإيطالية إلى أن مدافع وقائد أياكس أمستردام الهولندي، ماتيس دي ليخت، سيصل مدينة تورينو اليوم الثلاثاء، بعدما وافق على الانضمام إلى ناديها يوفنتوس الإيطالي.

ولم توضح التقارير ما إذا كان نادي ”السيدة العجوز“ توصل إلى اتفاق كامل بشأن قيمة الصفقة مع نادي العاصمة الهولندية، لكنها أكدت أن قائد أياكس البالغ 19 عاماً وافق على الشروط الشخصية مع النادي الإيطالي.

وأشارت التقارير إلى أن يوفنتوس سيدفع 75 مليون يورو (85 مليون دولار) لأياكس للحصول على خدمات المدافع الدولي الهولندي.

وارتبط اسم دي ليخت بالعديد من الأندية الأوروبية، لاسيما برشلونة الإسباني، بعدما أدى دوراً أساسياً الموسم المنصرم في فوز أياكس بلقب الدوري المحلي، وبلوغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وخاض دي ليخت 117 مباراة في مختلف المسابقات بقميص أياكس، وسجل 13 هدفاً، بينها ثلاثة أهداف على الصعيد الأوروبي في مغامرة الفريق إلى المربع الذهبي الموسم الماضي، علماً بأنه سجل هدف الفوز في عقر دار يوفنتوس وساهم في إقصاء النادي الإيطالي من الدور ربع النهائي بإلحاق الهزيمة به إياباً 1-2، بعد التعادل 1-1 ذهاباً.

وكان يوفنتوس قدم رسمياً أمس الاثنين لاعب وسطه الدولي الويلزي آرون رامسي، المنتقل إلى صفوفه كلاعب حر بعد انتهاء عقده مع فريقه السابق آرسنال الإنجليزي، علماً بأن اللاعب كان قد وافق في فبراير (شباط) الماضي، على الانتقال إلى تورينو بدءاً من الموسم الجديد.