تطورات ميركاتو الأندية الأوروبية.. لقاء برازيلي بارد بين نيمار وليوناردو.. ورايولا يحبط غارة برشلونة على دي ليخت

يبدو أن ”العملية نيمار“ ستكون أكثر تعقيدًا وإثارة من المتوقع، بعد أن عاد البرازيلي الدولي إلى باريس والتقى مواطنه ليوناردو، المدير الرياضي الجديد لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في ظل رغبة اللاعب في الرحيل عن الـ“بي إس جي“ والعودة إلى ناديه السابق برشلونة الإسباني.

لقاء بارد

وقالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية: إن اللقاء بين نيمار وليوناردو استمر ما يقرب من 3 ساعات، وكان البرود هو المسيطر على الاجتماع بين الاثنين، في ظل التشاؤم المهيمن على اللقاء، والذي غادره نيمار، وذهب لحضور مران فريقه.

وأكدت الصحيفة أن اللقاء لم يسفر عن أي شيء إيجابي يتعلق بمستقبل نيمار، خاصة بعد التصريحات السلبية التي أدلى بها اللاعب، والتي قال فيها إن أجمل لحظات حياته كانت في مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان، التي انتهت لصالح البلوغرانا 6/1، وهو ما أثار غضب إدارة الفريق الفرنسي وجماهيره على حد سواء.

ولن يسافر نيمار مع الفريق إلى ألمانيا؛ نظرًا لأنه لم يخضع للكشف الطبي الروتيني قبل بداية كل موسم والذي خضع له جميع زملائه.

وقالت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية: إن نيمار عاد إلى باريس في تمام الساعة 7:30 صباح الإثنين، وذهب لمقر التدريب بعدها بساعتين.

وكان قد أثير جدال بشأن موعد عودته التي يقول النادي إنها كانت من المفترض أن تكون قبل أسبوع من الآن، لكن اللاعب ووالده أصرّا على أنهما أبلغا النادي بأنه سيكون يوم الإثنين 15 يوليو الحالي، وهو ما حدث بالفعل، وذلك بعد حصولهما على إذن من المدير الرياضي السابق آنتيرو هنريك.

وأضافت الصحيفة أن نيمار أبلغ ليوناردو برغبته في الرحيل، وذلك بعد يومين من إعلانه أن أفضل لحظاته في مسيرته عندما قاد فريقه السابق برشلونة للفوز 6/1 على باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.

غارة برشلونة على دي ليخت

قالت تقارير صحفية إسبانية إن نادي برشلونة حاول خطف الهولندي ماتياس دي ليخت قبل انتقاله إلى يوفنتوس الإيطالي، إلا أن المحاولة الأخيرة فشلت.

وأشارت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ إلى أن رئيس نادي برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو تواصل مع دي ليخت، وأكد استعداده لعقد لقاء مباشر معه لحسم انتقاله إلى البارسا، وهو ما رحب به اللاعب.

وأكدت أن مينو رايولا، مدير أعمال دي ليخت، تصدى للغارة البرشلونية المتأخرة، وطلب من رئيس برشلونة عدم الحديث عن الصفقة، إلا إذا وافق على دفع راتب سنوي يبلغ 9 ملايين جنيه إسترليني للاعب الهولندي، وهي العقبة التي منعت إتمام انتقاله إلى البلوغرانا.

وتابعت الصحيفة المقربة من إدارة برشلونة أن بارتوميو حسم الموقف بعد تدخل رايولا، وقرر الانسحاب نهائيًا من صفقة دي ليخت.

موقف ماني وكوتينيو في ليفربول

يبدو أن النجم السنغالي ساديو ماني، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، سيكون حديث الصباح والمساء في الفترة المقبلة من سوق الانتقالات، الميركاتو الصيفي، بعد التصريحات التي أدلى بها رئيس الاتحاد السنغالي، على هامش مشاركة ”أسود التيرانغا“ في بطولة الأمم الأفريقية 2019.

وقال ”ساي سيك“ رئيس الاتحاد السنغالي: إن نادي ريال مدريد قدّم عرضًا رسميًا لضم ماني في الموسم المقبل، مطالبًا نجمه بالتفكير في العرض؛ لأن حياة لاعب كرة القدم قصيرة للغاية، وربما لا تأتي فرصة الرحيل إلى ”أفضل نادٍ في العالم“ مرتين، حسب قوله.

ولم يلتزم ليفربول الصمت تجاه تصريحات رئيس الاتحاد السنغالي، وكشف موقع ”ليفربول إيكو“ المقرب للغاية من إدارة الريدز حقيقة عرض ريال مدريد لضم ماني.

وقال الموقع، في تقرير اليوم الإثنين، إنه لا صحة على الإطلاق لوجود عرض من ريال مدريد للتعاقد مع ساديو ماني.

ونقل عن مصادر مطلعة في إدارة الريدز قولهم إن ليفربول لم يصل إليه أي عروض رسمية سواء من ريال مدريد أو أي نادٍ آخر بخصوص التعاقد مع ماني، هداف الدوري الإنجليزي الممتاز، الموسم الماضي، بالمشاركة مع زميله محمد صلاح، والغابوني أوباميانغ لاعب آرسنال.

وكشفت تقارير صحفية إيطالية مفاجأة مدوية حول مصير البرازيلي فيليب كوتينيو، نجم نادي برشلونة الإسباني.

وقال موقع ”كالتشيو ميركاتو“: إن كوتينيو وافق على العودة إلى نادي ليفربول في الموسم المقبل، خاصة بعد انضمام الفرنسي أنطوان غريزمان إلى برشلونة، واقتراب عودة نيمار إلى البلوغرانا.

وأشار الموقع إلى أن كوتينيو يرى أن عودته إلى الدوري الإنجليزي الممتاز ستكون الخيار المثالي بالنسبة له، خاصة أن فرصته ستكون صعبة للغاية في الحصول على موقع أساسي في تشكيلة برشلونة.

وأكد التقرير الإيطالي أن ليفربول عرض ضم كوتينيو على سبيل الإعارة لمدة عامين، مع وجود بند في العقد يسمح بشرائه مقابل 88 مليون جنيه إسترليني.

وكان كوتينيو قد انتقل من ليفربول إلى برشلونة في يناير 2018، مقابل 160 مليون يورو، وحصل الريدز على 120 مليون يورو نقدًا، إضافة إلى 40 مليونًا متغيرات، نال منها 15 مليونًا فقط حتى الآن.

بايرن ميونخ يحسم موقف ساني

قالت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الإثنين، إن نادي بايرن ميونخ الألماني تراجع عن التعاقد مع ليروي ساني جناح مانشستر سيتي.

ووفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“، فإن إدارة بايرن ميونخ تأكدت من صعوبة التعاقد مع ساني، في ظل تمسك مانشستر سيتي باللاعب.

وعبّر مسؤولو بايرن ميونخ علانية عن رغبتهم في التعاقد مع ليروي ساني، البالغ من العمر 23 عامًا، لكن تمسك مانشستر سيتي بالحصول على 100 مليون يورو جعل من إنجاح الصفقة أمرًا مستحيلًا.

وأشارت إلى أن بايرن ميونخ حوّل أنظاره إلى كالوم هودوسون أودوي، لاعب تشيلسي الإنجليزي، والإنجليزي يانيك كاراسكو، لاعب داليان ييفانغ الصيني.

وينوي بايرن ميونخ تعزيز صفوفه بلاعبين جدد بعد مغادرة الفرنسي فرانك ريبيري، واعتزال الهولندي آرين روبن.