19 مليون طلبٍ للحصول على تذاكر مباريات بطولة أمم أوروبا 2020

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم الإثنين، أنه تلقى 19.3 مليون طلب للحصول على تذاكر خلال المرحلة الأولى لبيع تذاكر بطولة أوروبا 2020، وهو ما يتجاوز الرقم القياسي السابق البالغ 11 مليونًا، الذي تحقق خلال نفس الفترة الزمنية قبل نسخة 2016.

وتم طرح 1.5 مليون تذكرة في الفترة من 12 يونيو حزيران وحتى 12 يوليو تموز للجمهور العام، كجزء من سياسة ”المشجع أولًا“، التي يتبعها الاتحاد الأوروبي للعبة لبيع التذاكر الخاصة بالبطولة.

وذكر الاتحاد الأوروبي للعبة أن 1.9 مليون تذكرة جرى التقدم بطلبات لشرائها لحضور النهائي، والذي سيقام على استاد ويمبلي في 12 يوليو 2020، مضيفًا أن أكبر طلب بين السكان المحليين كان على مباريات دور المجموعات ودور الـ8، التي ستستضيفها مدينة سان بطرسبرغ، حيث جاءت نحو 81% من الطلبات من داخل روسيا.

وستقام بطولة أوروبا 2020 في الفترة من 12 يونيو وحتى 12 يوليو في 12 مدينة عبر أوروبا، وذلك لأول مرة في الذكرى رقم 60 لإقامة البطولة.

وستبدأ المرحلة التالية من مبيعات التذاكر في ديسمبر كانون الأول المقبل، عقب سحب قرعة البطولة في 30 نوفمبر تشرين الثاني، حيث سيتم عرض مليون تذكرة على جماهير المنتخبات المشاركة في البطولة.