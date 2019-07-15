عناوين الصحف الرياضية العالمية: غريزمان يطلب الاعتذار في الملعب.. وفوز ”أسطوري“ لديوكوفيتش على فيدرر

شكل فوز الصربي نوفاك ديوكوفيتش على السويسري روجر فيدرر في نهائي ويمبلدون للتنس، وتقديم نادي برشلونة لنجمه الجديد الفرنسي أنطوان غريزمان، أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الاثنين.

كما اهتمت الصحف بتعاقدات الأندية الأوروبية ومستقبل لاعبين مثل بول بوغبا ونيمار ودي ليخت، وفوز إنجلترا بكأس العالم للكريكيت وتألق البريطاني لويس هاميلتون في جائزة بريطانيا.

الصحف الإسبانية

ماركا

اهتمت الصحيفة بفوز الصربي ديوكوفيتش بلقب ويمبلدون على حساب السويسري فيدرر في نهائي تاريخي ومثير.

الصحيفة تحدثت عن اختيار البلجيكي إيدين هازارد للرقم ”23“ في ريال مدريد.

كما تحدثت عن تقديم غريزمان كلاعب جديد لبرشلونة وكتبت تصريحاته: ”سأطلب الاعتذار على أرضية الملعب“.

سبورت

ركزت الصحيفة على تقديم برشلونة لنجمه الجديد الفرنسي غريزمان، الذي قال: ”إن كان علي أن أعتذر لميسي سأفعل ذلك على أرضية الملعب“.

كما اهتمت بفوز جوكوفيتش بلقب ويمبلدون على حساب فيدرر في نهائي مثير وتاريخي، وفوز البريطاني هاميلتون بلقب جائزة بريطانيا في الفورمولا وان.

الصحيفة اهتمت بيوم نيمار في باريس سان جيرمان، والصفقة الأغلى في تاريخ إسبانيول برشلونة الذي تعاقد مع فارغاس مقابل 10 ملايين يورو.

موندو ديبورتيفو

اهتمت الصحيفة بدورها بتقديم برشلونة لأنطوان غريزمان وركزت على كونه سيحمل رقم ”17“ في الموسم المقبل.

كما اهتمت بفوز الصربي ديوكوفيتش بلقب ويمبلدون على حساب فيدرر، وكتبت: ”ملحمي ديوكوفيتش“.

كما تحدثت عن تجاوز أندية الليغا لمليار يورو في صفقاتها هذا الصيف.

آس

ركزت الصحيفة على فوز ديوكوفيتش بلقب ويمبلدون على حساب فيدرر، وكتبت: ”أسطورة“.

كما اهتمت بصفقة بول بوغبا وأكدت أن مانشستر يونايتد يطلب 170 مليون يورو.

الصحيفة اهتمت -أيضًا- بتقديم غريزمان، الذي قال: ”إن كان ميسي غاضبًا سأصالحه بتمريرات حاسمة في الملعب“.

كما تحدثت عن صفقة جيمس رودريغيز، الذي يقترب من أتلتيكو مدريد وفوز هاميلتون بلقب جائزة بريطانيا في ”الفورمولا 1“.

الصحف البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على فوز إنجلترا بلقب كأس العالم للكريكيت على حساب منتخب نيوزيلندا في النهائي.

كما اهتمت بفوز ديوكوفيتش بلقب ويمبلدون على حساب فيدرر في النهائي والرقم القياسي للويس هاميلتون في الفوز بلقب جائزة بريطانيا.

الصحف الفرنسية

ليكيب

تحدثت الصحيفة عن فوز ديوكوفيتش بلقب ويمبلدون على حساب السويسري فيدرر، وكتبت: ”بطل سوبر“.

كما اهتمت بطواف فرنسا الذي بلغ مرحلته التاسعة واستمرار التألق الفرنسي.

كما تحدثت عن تعاقد باريس سان جيرمان مع مدافع بروسيا دورتموند عبدو ديالو.

الصحف الإيطالية

كورييه ديللو سبورت

تحدثت الصحيفة عن أزمة المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي، الذي لا زال لم يجد مخرجًا لوضعيته رغم وجود فرق مهتمة بخدماته وعلى رأسها يوفنتوس ونابولي.

كما تحدثت عن تحرك نابولي لمنع جيمس رودريغيز من تفضيل أتلتيكو مدريد عليه في سوق الانتقالات.

الصحيفة أكدت أن دي ليخت ينتظر وصوله لتورينو بعدما حسمت الصفقة بالتفاوض بين يوفنتوس وأياكس.

كما اهتمت بنهائي ويمبلودن، الذي شهد فوز نوفاك ديوكوفيتش على حساب فيدرر.

توتو سبورت

اهتمت الصحيفة بتعاقد يوفنتوس مع المدافع الهولندي دي ليخت ونشرت صورته برفقة بونوتشي وكيلليني، وكتبت: ”جدار يوفنتوس“.

كما اهتمت بفوز ديوكوفيتش على فيدرر في نهائي ويمبلدون وكتبت: ”أسطوري“.

الصحيفة اهتمت -أيضًا- بأخبار تعاقدات الأندية الإيطالية.