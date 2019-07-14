تطورات ميركاتو الأندية الأوروبية.. يوفنتوس يحسم ماراثون دي ليخت.. و5 أندية تطارد نجم ريال مدريد

واصل نادي يوفنتوس الإيطالي، مسيرته الناجحة في سوق الانتقالات الحالية، الميركاتو الصيفي، بعد أن حسم صفقة المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت، قائد نادي أياكس أمستردام.

ماراثون مثير

لم تكن صفقة دي ليخت سهلة على الإطلاق، فقد شهدت تطورات مثيرة للغاية، منذ اقتراب اللاعب من نادي برشلونة الإسباني، ودخول باريس سان جيرمان الفرنسي في الصفقة وإجهاضها، ثم عرض مانشستر يونايتد الإنجليزي، ولكن يوفنتوس حسم الموقف في نهاية المطاف.

وتعد صفقة دي ليخت هي الرابعة هذا الموسم ليوفنتوس، بعد الفرنسي آدريان رابيو، والويلزي آرون رامسي، والتركي ميري ديميرال.

وأشارت صحيفة ”لاغازيتا ديلو سبورت“ إلى أن إدارة يوفنتوس حسمت الصفقة واتفقت مع أياكس على دفع 70 مليون يورو مقابل التعاقد مع دي ليخت، إضافة إلى بعض المتغيرات الأخرى.

وأكدت أن الشرط الجزائي في عقد دي ليخت مع يوفنتوس سيكون 150 مليون يورو.

وأضافت بقولها:“سيصل دي ليخت إلى تورينو، مساء الأحد، على أن يقوم بإجراء الكشف الطبي، صباح الإثنين، ثم يتم تقديمه رسميًا إلى وسائل الإعلام“.

وأوضحت الصحيفة، أن دي ليخت سيحصل على القميص رقم 4، الذي يرتديه في منتخب هولندا، والذي كان يرتديه المغربي مهدي بنعطية، والأوروغواياني مارتن كاسيريس في يوفنتوس.

أزمات تلاحق نيمار

كشفت تقارير صحفية وجود أزمة جديدة تعرقل صفقة عودة البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى نادي برشلونة الإسباني.

وقالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية إن الضرائب في إسبانيا تلاحق نيمار على خلفية حساباته المصرفية لمدة السنوات الأربع التي قضاها في برشلونة، إضافة إلى صفقة انتقاله إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في صيف 2017.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته، اليوم الأحد، إلى أن الضرائب الإسبانية ستطالب نيمار الآن بسداد 35 مليون يورو، قيمة متأخرات ضريبية على النجم البرازيلي، حال عدم تسوية قائد السليساو السابق لمستحقات الضرائب، ولجوئه إلى القضاء.

وتابعت بقولها:“عودة نيمار إلى برشلونة بمثابة عملية معقدة للغاية، والآن فإن الأمور أّصبحت أكثر تعقيدًا، حيث يتعيّن على اللاعب الكشف عن حساباته المصرفية لتسوية أوضاعه المالية مع الضرائب“.

وأكدت الصحيفة الكتالونية المقربة من إدارة برشلونة أن نيمار قضى 183 يومًا في المدينة الإسبانية منذ رحيله عن البلوغرانا في صيف 2017، وبالتالي فإنه يتعين عليه الكشف عن قيمة دخله السنوي، حيث يتم التعامل معه بوصفه دافعًا للضرائب في إسبانيا.

مفاجأة ساديو ماني

كشف ”ساي سيك“ رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم، مفاجأة حول نجم ”أسود التيرانغا“ ساديو ماني، مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي، وأكد أن اللاعب يملك عرضًا رسميًا من نادي ريال مدريد.

وأشار سيك، خلال تصريحات لصحيفة ”ميرور“ البريطانية إلى أن إدارة ريال مدريد تقدّمت بعرض رسمي إلى ليفربول لضم ماني في الموسم المقبل، مطالبًا اللاعب السنغالي الدولي بدراسة العرض جيدًا، لأن حياة لاعب كرة القدم ”قصيرة جدًا“، بحسب تعبيره.

وأضاف بقوله:“إذا كان هناك عرض من ريال مدريد، يجب على ماني التفكير فيه ودراسته جيدًا، وحياة لاعب كرة القدم قصيرة للغاية، وفي بعض الأحيان لا تكون هناك الكثير من الخيارات، هناك عرض رسمي بالفعل، والفرنسي زين الدين زيدان يريده في ريال مدريد، لم لا؟“.

وتابع سيك بقوله: كان ماني يلعب في ساوثهامبتون، وعندما أُتيحت له الفرصة رحل إلى ليفربول، وتألق برفقة الريدز، ووضع بصمته في الدوري الإنجليزي، وتُوّج بدوري أبطال أوروبا، وأعتقد أنه سيبلي بلاءً حسنًا في أي تحدٍ جديدٍ يواجهه، والآن هو متوَّج بدوري أبطال أوروبا، ولديه فرصة الانتقال إلى ريال مدريد، ورغم أنني من مشجعي برشلونة، فإن الريال هو الأفضل في العالم“.

وكانت أنباء قد ترددت خلال الأسبوع الماضي عن وجود احتمال لإبرام صفقة تبادلية بين ريال مدريد وليفربول، تتضمن انتقال ماني إلى الريال، وماركو أسينسيو إلى الريدز.

عروض إبراهيم دياز

قالت صحيفة ”ديفنسا سنترال“ الإسبانية إن نادي ريال مدريد تلقى 5 عروض لضم لاعبه الشاب إبراهيم دياز.

وأشارت الصحيفة إلى أن 4 أندية إسبانية طلبت ضم دياز، 21 عامًا، وهي: خيتافي، وريال مايوركا، وإسبانيول، وبلد الوليد، إضافة إلى نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، النادي السابق للمهاجم الصربي لوكا يوفيتش، المنضم حديثًا لريال مدريد.

وأكدت الصحيفة أن هناك حالة من التردد داخل إدارة ريال مدريد، فيما يتعلق ببيع دياز، وهو من المواهب الواعدة في الكرة الإسبانية، وربما يلجأ النادي الملكي إلى الخيار الأسهل، وهو الموافقة على إعارته كي يكتسب المزيد من الخبرات، التي تؤهله للعودة إلى صفوف الميرينغي.

كوتينيو إلى أين؟

قالت صحيفة ”ديلي ستار“ البريطانية إن موقف البرازيلي فيليبي كوتينيو، نجم برشلونة الإسباني، لا يزال غامضًا، رغم تأكيدات مدير أعماله أن إدارة البارسا أبلغته أن اللاعب مستمر في صفوف الفريق، ولا نية للتفريط فيه على الإطلاق.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته، اليوم الأحد، إلى أن كوتينيو رفض عرضًا رسميًا للانتقال إلى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأكدت أن رفض كوتينيو لعرض مانشستر يونايتد يفتح الباب على مصراعيه أمام عودته إلى ناديه السابق ليفربول، في ظل رغبة الريدز غير المعلنة حتى الآن في استعادة صانع الألعاب البرازيلي إلى ”أنفيلد“، خاصة حال نجاح برشلونة بضم مواطنه نيمار، من باريس سان جيرمان الفرنسي.

آرسنال يقتحم سباق بيبي

كشفت وسائل إعلام فرنسية أن نادي آرسنال الإنجليزي دخل بقوة في صفقة التعاقد مع الإيفواري الدولي نيكولاس بيبي، نجم هجوم نادي ليل الفرنسي.

وقالت صحيفة ”تيليفوت“ الفرنسية إن مسؤولي آرسنال عرضوا ضم بيبي من ليل مقابل 72 مليون جنيه إسترليني، ما يعادل 80 مليون يورو.

وشارك بيبي، البالغ من العمر 24 عامًا، الموسم الماضي في 38 مباراة مع ليل بالدوري الفرنسي، وأحرز 22 هدفًا، وصنع 11 أخرى.

وأشارت تقارير سابقة إلى رغبة باريس سان جيرمان الفرنسي وليفربول الإنجليزي في الحصول على خدمات بيبي.