نقل دي ماركي لمستشفى بعد حادث اصطدام كبير بسباق فرنسا للدراجات (صور)

نُقل المتسابق الإيطالي أليساندرو دي ماركي إلى مستشفى؛ بعد حادث اصطدام كبير في بدايات المرحلة التاسعة من سباق فرنسا للدراجات،‭ ‬اليوم الأحد.

وقال فريقه ”سي.سي.سي“ في بيان: ”يمكن أن نؤكد أن أليساندرو دي ماركي في حالة وعي تامة بعد الحادث. أُصيب بجرح عميق في الوجه وسينقل إلى مستشفى للخضوع لفحوص وتحديد إن كان يعاني من كسور“.

وتعرض دي ماركي (33 عامًا) للحادث بعد 8 كيلومترات بالمرحلة التي تمتد 170.5 كيلومتر من سانت إيتيان.

وخضع دي ماركي الفائز بـ3 مراحل في سباق إسبانيا لإسعافات من الفريق الطبي في السباق، قبل نقله للمستشفى بسيارة إسعاف.