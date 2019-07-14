عناوين الصحف الرياضية العالمية: ”MSG يضمن 100 هدف لبرشلونة“.. ونيمار يستفز باريس سان جيرمان

شكلت تصريحات أنطوان غريزمان الأولى كلاعب لنادي برشلونة واستفزاز نيمار لفريقه باريس سان جيرمان، وإصابة مدرب بولونيا الصربي ميهايلوفيتش بسرطان الدم، أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية الصادرة صباح اليوم الأحد.

كما اهتمت الصحف بمصير جيمس رودريغيز، ووفاة شقيق زين الدين زيدان وطواف فرنسا وبطولة ويمبلدون للتنس.

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت ”ماركا“ على ”قنبلة“ جيمس رودريغيز، وكتبت: ”جيمس يرغب في اللعب لأتليتيكو مدريد“.

كما اهتمت بثلاثي هجوم برشلونة الجديد وكتبت: ”MSG يضمن 100 هدف“.

كما تحدثت عن كريم بنزيما، وكتبت: ”لم يلمسه أحد“.

سبورت

اهتمت الصحيفة بالتصريحات الأولى لأنطوان غريزمان كلاعب لبرشلونة، وكتبت: ”غريزمان يريد الثلاثية“.

كما اهتمت بتصريحان نيمار، وكتبت: ”نيمار يستفز باريس سان جيرمان بأفضل ذكرى في مسيرته حين أقصى الفريق الباريسي برفقة برشلونة“.

كما تحدثت عن فوز سيمونا هاليب بلقب ويمبلدون للسيدات على حساب سيرينا وليامز.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على تصريحات أنطوان غريزمان، لاعب برشلونة الجديد، الذي قال: ”أريد الفوز بكل شيء“.

كما اهتمت بقائمة برشلونة للجولة الإعدادية ووفاة شقيق مدرب ريال مدريد الفرنسي زين الدين زيدان وطواف فرنسا.

آس

اهتمت الصحيفة بالياباني كوبو، لاعب ريال مدريد الجديد، واعتبرته أكبر خطأ لبرشلونة في السنوات الأخيرة لكونها تركته يرحل دون استعادته.

كما تحدثت عن تصريحات غريزمان، والذي قال: ”أريد الفوز بالليغا والكأس ودوري الأبطال“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

اهتمت الصحيفة بطواف فرنسا بعد استعادة الفرنسي جوليان ألا فيليب للقميص الأصفر وصدارة الترتيب العام.

كما اهتمت بفوز هاليب بلقب السيدات في ويمبلدون وتحدي فيدرير لجوكوفيتش في نهائي الرجال.

الصحف الإيطالية

كورييه ديللو سبورت

اهتمت الصحيفة بإعلان الصربي ميهايلوفيتش، مدرب بولونيا الإيطالي، إصابته بسرطان الدم وكتبت جزء من تصريحه: ”أريد أن أفوز في هذا أيضًا“.

كما اهتمت بتعاقدات الأندية الإيطالية.

توتو سبورت

اهتمت الصحيفة بدورها بإعلان ميهايلوفيتش إصابته بسرطان الدم، كما ركزت على وصول النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لتورينو للانضمام لتدريبات فريقه يوفنتوس.