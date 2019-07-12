أخبار ميركاتو الأندية الأوروبية: برشلونة يضم غريزمان وسط احتجاج أتلتيكو مدريد ويوفنتوس يحسم موقف بوغبا

أخيرًا.. أسدل الستار على صفقة الفرنسي أنطوان غريزمان مع نادي برشلونة الإسباني، بعد أن أعلن الأخير رسميًا إتمام التعاقد مع نجم أتلتيكو مدريد السابق، مقابل سداد الشرط الجزائي في عقده والبالغة قيمته 120 مليون يورو.

ورغم الإعلان الرسمي من جانب برشلونة، فإن إدارة أتلتيكو مدريد لا تزال ترفض الاعتراف بالصفقة، وأصدرت بيانًا رسميًا طلبت فيه من البارسا دفع 200 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي القديم في عقد غريزمان، قبل الأول من يوليو الجاري.

صفقة وتحدٍ

وأشار بيان الأتلتي إلى أن برشلونة فاوض غريزمان قبل انخفاض الشرط الجزائي في عقده، وبالتالي فإنه لا يحق له التعاقد مع اللاعب بالقيمة التي أصبح عليها الشرط الجزائي مطلع الشهر الجاري.

وكانت إدارة أتلتيكو مدريد قد أصدرت بيانًا اتهمت فيه برشلونة بعدم احترام الروخي بلانكوس وجماهيره، عندما تفاوض مع غريزمان في فبراير الماضي، دون علم إدارة الأتلتي.

وبدأت الصحافة الأوروبية الحديث عن ضحايا غريزمان المتوقعين في صفوف برشلونة، ويأتي على رأسهم البرازيلي فيليبي كوتينيو، في ظل الصراع المرتقب بين اللاعبين على رقم 7، الذي يرتديه حاليًا كوتينيو في البارسا، وهو الرقم المفضل لغريزمان، والذي لعب به طوال تاريخه الكروي، في أتلتيكو مدريد ومنتخب فرنسا.

ويأتي ذلك في ظل تكهنات واسعة النطاق حول استمرار كوتينيو رفقة البارسا، خاصة مع وجود مفاوضات لاستعادة نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان إلى البلوغرانا.

وأكد نيمار في تصريحات نقلتها صحيفة (SPORX) أن إدارة باريس سمحت له بالتفاوض من أجل الانتقال إلى البارسا، بشرط إحضار عقد مناسب.

عرض برشلونة

كشفت تقارير صحفية بعض تفاصيل العرض الذي قدّمه برشلونة لاستعادة خدمات البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقالت صحيفة ”بيلد“ الإلمانية: إن إدارة برشلونة عرضت صفقة تبادلية على مسؤولي باريس سان جيرمان، للوصول إلى حل وسط فيما يتعلق بالمقابل المادي لعودة نيمار إلى ”كامب نو“، في ظل المطالب المالية التي ترى إدارة البلوغرانا أنها مبالغ فيها.

وطلب باريس سان جيرمان الحصول على 222 مليون يورو لبيع نيمار، وهي نفس القيمة التي دفعها النادي الفرنسي منذ عامين لفسخ عقد قائد السليساو السابق مع البارسا.

وأشارت ”بيلد“ في تقرير نشرته اليوم الجمعة إلى أن برشلونة عرض على باريس سان جيرمان 4 لاعبين لاختيار 3 منهم، كي ينضموا إلى بطل فرنسا، مقابل الحصول على نيمار.

وأكدت أن هؤلاء اللاعبين هم البرازيلي فيليبي كوتينيو، والفرنسي صامويل أومتيتي ومواطنه عثمان ديمبلي، إضافة إلى البرتغالي نيلسون سيميدو.

ووصفت الصحيفة العرض البرشلوني بأنه ”عرض قوي“، خاصة في ظل التعقيدات التي تحيط بالمفاوضات بين الطرفين، مع توتر العلاقات وتأكيد برشلونة أنه لا يمكنه أبدًا أن يدفع أكثر من 200 مليون يورو لاستعادة نيمار.

وأضاف نيمار: ”مدير برشلونة التقى والدي، وإذا لم أتمكن من الذهاب إلى برشلونة سأرتدي قميص باريس بكل فخر“.

مهاجم الإنتر إلى البارسا

كشف ألبرتو ياكي، مدير أعمال الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، نجم هجوم نادي إنتر ميلان الإيطالي، حقيقة اهتمام نادي برشلونة الإسباني بضم اللاعب.

وقال ياكي، في تصريحات لصحيفة ”أولي“ الأرجنتينية: ”اهتمام برشلونة بضم مارتينيز حقيقي، الاتصالات لم تبدأ حتى الآن على المستوى الرسمي، ولكننا نعلم جيدًا أن هناك رغبة من برشلونة في ضم اللاعب، لا شك أن مسؤولي البارسا معجبون للغاية بإمكانات مارتينيز“.

ونفى ياكي وجود أي خلافات بين مارتينيز ومواطنه ماورو إيكاردي، نجم هجوم إنتر ميلان.

وقال: ”على العكس تمامًا، كان تعامل إيكاردي مع مارتينيز جيدًا للغاية، كان على تواصل دائم معه، واستقبله كثيرًا في منزله، إنه شخص رائع للغاية“.

ويأتي اهتمام برشلونة بضم مارتينيز في ظل رغبته في التعاقد مع رأس حربة صريح في مركز رقم 9، ليكون بديلًا مستقبليًا للمهاجم الأوروغوياني لويس سواريز، الذي سيصل إلى 33 عامًا في يناير المقبل.

وشارك مارتينيز، 21 عامًا، في 35 مباراة رفقة النيراتزوري في الموسم الماضي، وأحرز 9 أهداف، وصنع هدفين.

وتألق مارتينيز مع منتخب الأرجنتين في بطولة كوبا أمريكا بالبرازيل، والتي فاز فيها التانغو بالمركز الثالث، وأحرز هدفين في مرمى قطر وفنزويلا ضمن مباريات البطولة.

قرار يوفنتوس حول بوغبا

في الوقت الذي حسم فيه نادي يوفنتوس الإيطالي صفقة الهولندي ماتياس دي ليخت لاعب أياكس أمستردام، فإن صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية أشارت إلى أن بطل الكالتشيو اتخذ قرارًا حاسمًا في صفقة الفرنسي بول بوغبا، نجم وسط نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الجمعة، إلى أن إدارة يوفنتوس قررت الانسحاب من الصفقة، في ظل المطالب المادية المبالغ فيها من جانب إدارة المانيو لبيع بوغبا.

وأكدت الصحيفة أن التشيكي بافيل نيدفيد، نائب رئيس نادي يوفنتوس، أبلغ مينو رايولا، مدير أعمال بوغبا، أنه سيكون من الصعب للغاية على البيانكونيري التعاقد مع بوغبا، مقابل 170 مليون يورو، وهو الرقم الذي يطلبه مسئولو مانشستر يونايتد لبيع الدولي الفرنسي.

غموض موقف هيغواين

كشفت تقارير صحفية أن نادي يوفنتوس الإيطالي رفض عرضًا من أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، البريمييرليغ، لاستعارة مهاجمه الأرجنتيني غونزالو هيغواين.

وقالت صحيفة ”توتو سبورت“ الإيطالية: إن يوفنتوس تلقى عرضًا من نادي وستهام يونايتد الإنجليزي، لضم هيغواين على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، إلا أن مسؤولي اليوفي رفضوا العرض.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الجمعة، إلى أن إدارة يوفنتوس تريد التخلص نهائيًا من هيغواين، باتفاق انتقال نهائي، بعد أن فشل اللاعب الأرجنتيني في إثبات وجوده الموسم الماضي، في تجربتي إعارة إلى ميلان الإيطالي ثم تشيلسي الإنجليزي، وعاد مرة أخرى إلى البيانكونيري.

ولعب هيغواين، البالغ من العمر 31 عامًا، 40 مباراة الموسم الماضي، أحرز خلالها 13 هدفًا فقط، وصنع 3 أخرى.

وتبلغ القيمة السوقية للأرجنتيني هيغواين حاليًا ما يقرب من 35 مليون يورو، بحسب تقديرات موقع ”ترانسفير ماركت“.

وتلقى هيغواين عرضًا للانتقال إلى نادي روما الإيطالي، إلا أنه رفض اللعب في الدوري الإيطالي، الكالتشيو، بحثًا عن عرض آخر خارج إيطاليا.