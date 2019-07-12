أبرز تغريدات تويتر الرياضية: برشلونة يحتفي بغريزمان وفينالدوم يحتفل بهدفه في البرازيل (صور)

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على ”تويتر“.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

برشلونة يرحب بغريزمان

رحبت الصفحة الرسمية لنادي برشلونة الإسباني بمهاجم الفريق الجديد أنطوان غريزمان، حيث وضعت الصفحة صورة للاعب الفرنسي المنتقل من صفوف نادي أتلتيكو مدريد وعلقت الصفحة أعلى الصورة قائلة: ”كنت تنتظر ذلك“.

جورجينيو فينالدوم يحتفل بهدفه في مرمى البرازيل

نشر الهولندي جورجينيو فينالدوم لاعب نادي ليفربول الإنجليزي فيديو لهدفه في مرمى البرازيل في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع بكأس العالم بالبرازيل عام 2014، وعلق اللاعب أعلى الفيديو قائلًا: ”واحدة من أكثر لحظاتي فخرًا بصفتي الدولي الهولندي كانت منذ 5 سنوات، في مثل هذا اليوم سجلت هدفًا ضد البرازيل، وساعدت في تأمين المركز الثالث في كأس العالم 2014.

تياغو سيلفا مع عائلته على غلاف مجلة

فيما نشر تياغو سيلفا لاعب نادي باريس سان جيرمان عبر صفحته الشخصية غلاف إحدى المجلات التي حرصت على التقاط صورة له برفقة عائلته، وعلق اللاعب أعلى الصورة قائلًا: ”اليوم في المدرجات! شكرًا“.

سامي خضيرة: ثالث يوم من العمل المستمر

نشر سامي خضيرة لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي صورة له عبر صفحته الشخصية عقب انتهاء تدريبات الفريق، وعلق اللاعب أعلى الصورة قائلًا: ”ثالث يوم من العمل المستمر“.

تشيلسي يستعرض مهارات ديفيد لويز

نشرت الصفحة الرسمية لنادي تشيلسي الإنجليزي فيديو للاعب الفريق ديفيد لويس وهو يستعرض مهاراته بالكرة، وعلقت الصفحة أعلى الفيديو قائلة: ”بالقدم اليمنى وبالقدم اليسرى“.

رافينيا ألكانتارا يعلن جاهزيته عبر فيلم وثائقي

فيما نشر رافينيا ألكانتارا لاعب نادي برشلونة الإسباني فيديو له عبر صفحته الشخصية يعلن من خلاله جاهزيته للموسم الجديد، حيث قال اللاعب أعلى الفيديو: ”أقدم إليكم مقطع الفيديو بي، وهو الفيلم الوثائقي الذي يشرح يوميًا أثناء الاستعداد وأننا سنطلقه قريبًا. سعيد جدًا أن تكون قادرًا على مشاركته معك“.

بلايس ماتويدي برفقة نجم السلة

نشر النجم الفرنسي بلايس ماتويدي صورة له عبر صفحته الشخصية مع نجم كرة السلة الفرنسي المعتزل حديثًا دوريس دياو، وعلق قائلًا: ”قصص في السلة والقدم“، كإشارة إلى ما قدمه اللاعبان مع منتخب بلادهما في كرة القدم وكرة السلة.

ريال مدريد يحتفل بعيد ميلاد فينيسيوس جونيور

حرصت الصفحة الرسمية لنادي ريال مدريد الإسباني على الاحتفال بعيد ميلاد جناح الفريق الشاب فينيسيوس جونيور، حيث نشرت فيديو لمهارات اللاعب وعلقت قائلة: ”عيد ميلاد سعيد فينيسيوس جونيور، الذي يبلغ التاسعة عشر من عمره اليوم!“.

الشارقة الإماراتي يحتفل بذكرى تغيير الشعار

حرصت الصفحة الرسمية لنادي الشارقة الإماراتي على الاحتفال بالذكرى الثانية لتغيير شعار النادي، حيث وضعت الصفحة صورة الشعار القديم والحالي وعلقت قائلة: ”في مثل هذا اليوم 12 يوليو وقبل عامين اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة شعار النادي الجديد، وهو من تصميم سموه ويستلهم فكرته من شمس الشارقة التي تشرق من خورفكان وتغرب في الشارقة، وأمر سموه بتطويره حتى أصبح بشكله الحالي بعد موافقته واعتماده“.

عواد يهاجم إدارة الإسماعيلي

هاجم محمد عواد إدارة النادي الإسماعيلي بعد رفض عروض الاحتراف التي تلقاها الحارس في الفترة الأخيرة، حيث قال عبر صفحته الشخصية: ”بلغت رغبتي للنادي وهي خوض تجربة جديدة وكان رد مدير الكرة ”هات عرض“ وكان يوجد عرض من قبل بقيمة ٣ ونص مليون دولار، وأبلغت النادي بهذا العرض ولم يقم أحد بالرد عليه وبعد عدم الرد عليهم قرروا عدم التفاوض مرة أخرى مع النادي الإسماعيلي“.