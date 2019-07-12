يوفنتوس يرفض عرضًا من الدوري الإنجليزي لضم هيغواين

كشفت تقارير صحفية أن نادي يوفنتوس الإيطالي رفض عرضًا من أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، البريمييرليغ، لاستعارة مهاجمه الأرجنتيني غونزالو هيغواين.

وقالت صحيفة ”توتو سبورت“ الإيطالية: إن يوفنتوس تلقى عرضًا من نادي وستهام يونايتد الإنجليزي، لضم هيغواين على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، إلا أن مسؤولي اليوفي رفضوا العرض.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الجمعة، إلى أن إدارة يوفنتوس تريد التخلص نهائيًا من هيغواين، باتفاق انتقال نهائي، بعد أن فشل اللاعب الأرجنتيني في إثبات وجوده الموسم الماضي، في تجربتي إعارة إلى ميلان الإيطالي ثم تشيلسي الإنجليزي، وعاد مرة أخرى إلى البيانكونيري.

ولعب هيغواين، البالغ من العمر 31 عامًا، 40 مباراة الموسم الماضي، وأحرز خلالها 13 هدفًا فقط، وصنع 3 أخرى.

وتبلغ القيمة السوقية للأرجنتيني هيغواين حاليًا ما يقرب من 35 مليون يورو، بحسب تقديرات موقع ”ترانسفير ماركت“.

وتلقى هيغواين عرضًا للانتقال إلى نادي روما الإيطالي، إلا أنه رفض اللعب في الدوري الإيطالي، الكالتشيو، بحثًا عن عرض آخر خارج إيطاليا.

وأشارت تقارير سابقة إلى أن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني يرغب في ضم هيغواين، بعد رحيل الفرنسي أنطوان غريزمان إلى برشلونة.