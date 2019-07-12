صحيفة: يوفنتوس يحسم صفقة دي ليخت واللاعب يودع زملاءه

حسم نادي يوفنتوس الإيطالي صفقة التعاقد مع المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت لاعب أياكس أمستردام الهولندي.

وأوضحت صحيفة ”كوريري ديلو سبورت“ الإيطالية، أن يوفنتوس حسم صفقة دي ليخت بدفع 67 مليون يورو لأياكس، بعد أن عرض يوفنتوس 50 مليون يورو في البداية.

وبحسب الصحيفة الإيطالية، فإن يوفنتوس سيعلن اليوم أو غدًا السبت تعاقده رسميًا مع دي ليخت، البالغ من العمر 19 عامًا، وستكو مدة العقد 5 سنوات.

وعاد دي ليخت لتدريبات أياكس أمستردام، رغم أنه أعلن بنهاية الموسم الماضي عدم استكمال مسيرته في النادي الهولندي، في حين ذكرت صحيفة ”كوريري ديلو سبورت“ أن اللاعب ودّع زملاءه، ولن يشارك في تدريبات الغد.

واتفق يوفنتوس مع دي ليخت على الشروط الشخصية للاعب، ليتفوق على ناديي برشلونة الإسباني، وباريس سان جيرمان الفرنسي.

وشارك دي ليخت، البالغ من العمر 19 عامًا، في 55 مباراة موسم 2018/2019 مع أياكس، بواقع 4848 دقيقة، سجل فيها 7 أهداف وصنع 4.