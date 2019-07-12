عناوين الصحف الرياضية العالمية.. برشلونة يحسم صفقة غريزمان وصِدام فيدرر ونادال (صور)

شكلت صفقة الفرنسي أنطوان غريزمان والتي قد تحسم، اليوم الجمعة، نصف نهائي بطولة ويمبلدون بين رافائيل نادال وروجيه فيدرير، أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية.

كما اهتمت الصحف بتراجع قيمة غاريث بيل وتعاقدات يوفنتوس وإنتر ميلان وطواف فرنسا.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية لليوم الجمعة، 12 يوليو.

الصحف الإسبانية

ماركا

اهتمت ”ماركا“ بصفقة الفرنسي أنطوان غريزمان وكتبت ”نهاية المسلسل“ في ظل الأخبار التي تحدثت عن دفع برشلونة للشرط الجزائي، اليوم الجمعة.

كما اهتمت بمباراتي نصف نهائي بطولة ويمبلدون للتنس، واللتين تشهدان حضور إسبانيين.

سبورت

اهتمت الصحيفة بصفقة الفرنسي أنطوان غريزمان، وكتبت ”غريزمان اليوم“، في إشارة لدفع برشلونة للشرط الجزائي، الجمعة، وتقديم اللاعب في الأيام القادمة.

كما اهتمت الصحيفة بالهولندي دي ليخت الذي فضل يوفنتوس رغم محاولات برشلونة التعاقد معه.

كما تحدثت عن نصف نهائي بطولة ويمبلدون للتنس، حيث يشارك بطلان إسبانيان لأول مرة في تاريخ المسابقة.

موندو ديبورتيفو

اهتمت الصحيفة بصفقة الفرنسي أنطوان غريزمان، وأكدت أن برشلونة سيدفع اليوم الجمعة الشرط الجزائي في عقده.

كما أخذت تصريحًا من قائد برشلونة السابق تشافي هيرنانديز، والذي وصف غريزمان ”باللاعب والصفقة الرائعة“.

الصحيفة اهتمت أيضًا بنصف نهائي ويمبلدون بين رافائيل نادال وروجيه فيدرير.



أس

اهتمت الصحيفة بمواجهة رافائيل نادال لمنافسه السويسري روجيه فيدرير في نصف نهائي بطولة ويمبلدون وكتبت ”لقاء الحلة 40“.

كما اهتمت بصفقة الفرنسي أنطوان غريزمان ومحاولة برشلونة توفير السيولة المالية لدفع الشرط الجزائي.

الصحيفة تحدثت أيضًا عن تراجع قيمة الويلزي غاريث بيل بعد الموسم الماضي بنسبة 33%.



الصحف البريطانية

صن

ركزت الصحيفة على تأهل منتخب إنجلترا لنهائي كأس العالم للكريكيت بعد تجاوزه منتخب أستراليا.



الصحف الفرنسية

ليكيب

اهتمت الصحيفة بطواف فرنسا بعد المرحلة السادسة والتي شهدت متصدرًا جديدًا للترتيب العام وكتبت ”لكل واحد طوافه“.

كما اهتمت بمواجهة نادال وفيدرير في نصف نهائي بطولة ويمبلدون.



الصحف الإيطالية

كورييه ديل سبورت

اهتمت الصحيفة بعودة يوفنتوس لمسعاه في التعاقد مع المهاجم كييزا وكتبت ”يوفنتوس- كييزا: بدأ“.

كما اهتمت بقرب إنتر ميلان من الدولي الإيطالي الشاب باريلا ومحاولة روما التعاقد مع مدافع توتنهام الدولي البلجيكي توبي ألديرفيريلد.



توتو سبورت

ركزت الصحيفة على اهتمامات يوفنتوس في الفترة الحالية، وهما المدافع الهولندي دي ليخت والمهاجم الإيطالي كييزا.

كما اهتمت بأخبار تعاقدات إنتر ميلان وخاصة مع النجم الإيطالي الشاب باريلا وأخبار فرق تورينو وأتلانتا.