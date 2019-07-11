أبرز تغريدات ”تويتر“ الرياضية: محمد صلاح يستعد للموسم الجديد.. ودافيد ألابا يداعب الكرة

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على ”تويتر“.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

إنيستا: تسع سنوات من السعادة الأبدية

احتفل النجم الإسباني أنيستا بذكرى هدف الفوز الذي سجله في شباك المنتخب الهولندي في نهائي كأس العالم 2010، حيث نشر اللاعب فيديو للهدف وعلق أعلى الفيديو قائلًا: ”تسع سنوات من السعادة الأبدية“.

مختاريان: لوس أنغلوس هنا نأتي

نشر هيناريك مختاريان، لاعب نادي آرسنال الإنجليزي، صورة للحظة وصول فريق الغانرز إلى لوس أنغلوس لبداية معسكر الإعداد، وعلق اللاعب أعلى الصورة قائلًا: ”لوس أنجلوس هنا نأتي“.

فيديريكو بيرنارديسكي: عودة قوية

نشر فيديريكو بيرنارديسكي، لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، صورة له عبر صفحته الشخصية، أثناء خضوعه للكشف الطبي لفريق السيدة العجوز ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد، وعلق اللاعب أعلى الصورة قائلًا: ”عودة قوية“.

آرسنال يحتفل بعيد ميلاد النني

احتفلت الصفحة الرسمية لنادي الأرسنال الإنجليزي بعيد ميلاد لاعب وسط الفريق، محمد النني، حيث وضعت الصفحة صورة للاعب، وعلقت أعلى الصورة قائلة: ”27 عامًا.. كل عام وأنت بخير يا نني“.

بنزيما يستعد للموسم الجديد

نشر كريم بنزيما، مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني، صورة له على صفحته الشخصية، أثناء تدريبات الفريق استعدادًا للموسم الجديد، والذي يرغب بنزيما برفقة زملائه في تقديم موسم جيد.

ألفارو أودريوزولا تحت المطر

نشر ألفارو أودريوزولا، لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، صورة له عبر صفحته الشخصية أثناء تدريبات الفريق في مدينة كندا، وعلق اللاعب أعلى الصورة قائلًا: ”المطر والرعد والرغبة في المزيد“.

دافيد ألابا يداعب الكرة

نشر دافيد ألابا، لاعب نادي بايرن ميونيخ الألماني، صورة له عبر صفحته الشخصية وهو يداعب الكرة، وعلق اللاعب أعلى الصورة قائلًا: ”الوقت لمقابلتك قريبًا مرة أخرى“.

عجمان الإماراتي يعلن استكمال ملف الأجانب

أعلنت الصفحة الرسمية لنادي عجمان الإماراتي استكمال ملف اللاعبين الأجانب بعد التعاقد مع النيجيري غودوين مينشا، حيث نشرت الصفحة فيديو للاعب وعلقت أعلى الفيديو قائلة: ”عجمان يكمل ملف الأجانب بالتعاقد مع المهاجم النيجيري جودوين مينشا“.

محمد صلاح في رحلة استجمام بدبي

نشر محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، صورة له عبر صفحته الشخصية أثناء تواجده في الإمارات، وعلق لاعب المنتخب المصري أعلى الصورة قائلًا: ”استعدادًا للموسم الجديد“.

عصام الحضري يستعرض عضلاته

نشر عصام الحضري، حارس مرمى المنتخب المصري السابق، صورة له عبر صفحته الشخصية برفقة أحد أصدقائه وهو يستعرض قوة عضلاته، كإشارة إلى رغبته في استكمال مشواره مع كرة القدم للموسم الجديد.