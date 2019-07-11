عناوين الصحف الرياضية: صراع يوفنتوس وإنتر.. مانشستر يونايتد يرد بقوة.. صدمة هيغواين.. نجم المستقبل (صور)

اهتمت الصحف الرياضية العالمية الصادرة يوم الخميس بعدة مواضيع أبرزها مستقبل صفقة برشلونة القادمة الفرنسي أنطوان غريزمان، وتقديم ريال مدريد للمدافع البرازيلي ميليتاو، ونصف نهائي بطولة ويمبلدون للتنس.

كما اهتمت الصحف بمستقبل المهاجم الأرجنتيني غوانزالو هيغوين والمدافع الهولندي ماتياس دي ليخت ورغبة نابولي في التعاقد مع لاعبين كبار للمنافسة على الألقاب.

الصحف الإسبانية

ماركا

اهتمت الصحيفة بتقديم ريال مدريد للمدافع البرازيلي ميليتاو وكتبت تصريحه :“ أنا لاعب تنافسي “ كما اهتمت بالحصة التدريبية الأولى لريال مدريد في كندا.

الصحيفة تحدثت عن التأهل التاريخي للاعبين إسبانيين لنصف نهائي بطولة ويمبلدون للتنس، وهما رافائيل نادال وروبيرتو باوتيستا.

سبورت

اهتمت سبورت بمستقبل الفرنسي أنطوان غريزمان وكتبت :“ غريزمان مباشرة لبرشلونة “ إذ ينتظر في جزيرة إيبيزا دفع الشرط الجزائي للالتحاق بزملائه الجدد الاثنين المقبل.

الصحيفة اهتمت -أيضًا- بالإنجاز التاريخي للتنس الإسباني بوصول بطلين لنصف نهائي ويمبلدون.

كما تحدثت عن ما حدث للبرازيلي ميليتاو أثناء تقديمه لاعبًا جديدًا لريال مدريد بعدما أحس بالإعياء وغادر قاعة الندوات.

الصحيفة اهتمت بتصريحات فرانكي دي يونغ اللاعب الجديد لبرشلونة والذي قال :“الجماهير عليها استغلال الوضع ”.

الموندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على صفقة الفرنسي أنطوان غريزمان وكتبت :“ غريزمان الخط النهائي ”.

كما اهتمت بكلاسيكو التنس بين فيدرير ونادال في نصف نهائي ويمبلدون، وتعب لاعب ريال مدريد الجديد المدافع البرازيلي ميليتاو أثناء تقديمه لاعبًا جديدًا للفريق.

آس

بدورها اهتمت الصحيفة بتأهل لاعبين إسبانيين لنصف نهائي ويمبلدون وكتبت :“ ويمبلدون الإسباني ”.

كما اهتمت بتصريحات عدة نجوم حول البرتغالي جواو فيلكس وكتبت :“ جواو فيليكس سيكون نجم المستقبل ”.

الصحف البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على نصف نهائي كأس العالم للكريكيت الذي يجمع إنجلترا بأستراليا، كما تحدثت عن مستقبل البلجيكي روميلو لوكاكو الذي يرغب إنتر ميلان في ضمه دون جدوى بسبب العرض المالي الضعيف.

ميرور سبورت

ركزت الصحيفة على تصريحات سولشاير حول عمليات بيع لاعبي فريق مانشستر يونايتد وكتبت :“ لن أكون مضطرًا لبيع بول بوغبا أو أي شخص آخر ”.

الصحف الفرنسية

ليكيب

اهتمت الصحيفة باستمرار تصدر الفرنسي جوليان ألا فيليب لطواف فرنسا بعد المرحلة الخامسة.

كما اهتمت ببطولة ويمبلودن للتنس ووصول الثلاثة الكبار لنصف النهائي نادال ودجوكوفيتش وفيدرر.

وتحدثت عن فريق نيس وكتبت :“ فييرا يتساءل ”

الصحف الإيطالية

كورييه ديلي سبورت

ركزت الصحيفة على سوق انتقالات نابولي والذي يسعى خلف أسماء كبيرة للتنافس على الألقاب ويستهدف 3 نجوم: الكولومبي جيمس رودريغيس، والإسباني رودريغو مورينو، والأرجنتيني ماورو إيكاردي.

كما اهتمت الصحيفة بمستقبل المهاجم الأرجنتيني غوانزالو هيغوين العائد ليوفنتوس من فترة إعارة.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على مستقبل المهاجم الأرجنتيني غوانزالو هيغواين الذي لم يجد بعد مخرجًا لوضعيته وكتبت “ صدمة هيغواين ”.

كما اهتمت بصراع يوفنتوس وإنتر ميلان على الهولندي دي ليخت.