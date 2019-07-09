أخبار ميركاتو الأندية الأوروبية.. نيمار يفتح أبواب بايرن ميونخ أمام نجم برشلونة.. ومفاجأة تنتظر أوزيل

لا تزال المناورات مستمرة بين نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، وبرشلونة الإسباني، في صفقة عودة البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى ”كامب نو“، في ظل حالة ”الشد والجذب“ بين الأطراف الثلاثة.

حرب نيمار

وبحسب صحيفة ”ماركا“ الإسبانية، فإن باريس سان جيرمان لا يمانع في بيع نيمار، ولكن بشرط ألّا يقل سعر الصفقة عن 222 مليون يورو، وهي نفس القيمة التي دفعها النادي الفرنسي لفسخ تعاقد البرازيلي الدولي مع برشلونة في صيف 2017.

ونقلت تقارير أخرى عن البرازيلي ليوناردو، المدير الرياضي الجديد لباريس سان جيرمان، قوله إن بطل الدوري الفرنسي يريد أن يحقق أهدافه الاقتصادية من صفقة نيمار، وأن الأمر لا علاقة له إطلاقًا بالعواطف، وهو ما يعني أن سان جيرمان استسلم أمام رغبة نيمار في الرحيل، ولكنه سيظل متشددًا إزاء قيمة الصفقة المرتقبة.

وفي نفس الوقت، لا يبدو مسؤولو برشلونة في عجلة من أمرهم لحسم الصفقة، خاصة أنهم غير مستعدين على الإطلاق للوفاء بالمطالب المادية المبالغ فيها من جانب سان جيرمان، أو بحسب تعبير صحيفة ”آس“ الإسبانية، فإن برشلونة ينتظر أن ”تنضج الفاكهة بشكل جيد، وتسقط وحدها ليجنيها دون جهد كبير“.

وسيعود نيمار لباريس يوم 15 من الشهر الحالي، وهناك مساران لا ثالث لهما أمام الفريق الفرنسي، إما التفاوض معه حول خروجه، أو إعلان السلام بين الطرفين واستمراره موسمًا آخر.

بايرن ميونخ ينتظر ديمبلي

قالت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية، إن نادي بايرن ميونخ الألماني كشف لأول مرة بصورة رسمية، رغبته في التعاقد مع الفرنسي عثمان ديمبلي، نجم نادي برشلونة.

ونقلت الصحيفة عن الكرواتي نيكو كوفاتش، مدرب بايرن ميونخ، قوله: ”ديمبلي لاعب عظيم، إذا نجح برشلونة في التعاقد مع البرازيلي نيمار من باريس سان جيرمان، فإن هذا من شأنه أن يعزز فرصنا في ضم ديمبلي“.

ولم يُخف كوفاتش أيضًا رغبة بايرن ميونخ في ضم الألماني ليروي ساني، نجم وسط نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، مؤكدًا أنه لاعب متميز، ويتألق في جميع المناسبات مع المنتخب الألماني والسيتي“.

وأكدت ”سبورت“ الكتالونية، المقربة من إدارة برشلونة، في تقرير نشرته، اليوم الثلاثاء، أن إدارة بايرن ميونخ تريد التعاقد مع ساني وديمبلي، لتعويض رحيل كل من الفرنسي فرانك ريبيري، والهولندي أريين روبين.

صفقة غريزمان

قالت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية، إن نادي برشلونة سيدفع الشرط الجزائي في عقد الفرنسي أنطوان غريزمان لنادي أتلتيكو مدريد، خلال فترة تتراوح بين 48 إلى 72 ساعة على أقصى تقدير.

ويبلغ الشرط الجزائي في عقد الفرنسي الدولي 120 مليون يورو، بداية من أول يوليو الجاري، ومن حق برشلونة أن يدفع هذا الشرط حتى نهاية هذا الشهر، بعد أن أبلغ غريزمان ناديه رسميًا برغبته في الرحيل عبر سداد قيمة الشرط الجزائي.

سولشاير والمهمة الانتحارية

قالت صحيفة ”آس“ الإسبانية، إن النرويجي أولي غونار سولشاير، مدرب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، يسعى حاليًا لإجهاض مخطط نادي ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي في التعاقد مع الفرنسي الدولي بول بوغبا، نجم وسط المانيو.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، إلى أن سولشاير يعتقد أنه يستطيع إقناع بوغبا بالبقاء في مانشستر يونايتد، والتخلي عن رغبته في الرحيل عن النادي الإنجليزي.

وسبق أن أعلن بوغبا أنه يريد خوض تحدٍ جديد خارج إنجلترا، بعد 3 مواسم قضاها رفقة مانشستر يونايتد، عقب انتقاله إلى ”أولد ترافورد“ من يوفنتوس.

وأكد مينو رايولا، مدير أعمال بوغبا، أن جميع مسؤولي مانشستر يونايتد يعلمون أن بوغبا لا يريد البقاء رفقة الفريق في الموسم المقبل.

وتابعت ”آس“ بقولها: ”لا يريد مسؤولو مانشستر يونايتد التفاوض حول بوغبا حتى الآن، انتظارًا لما ستسفر عنه محاولات سولشاير مع اللاعب“.

ومضت تقول: ”يرى سولشاير أنه يستطيع تحويل دفّة بوغبا نحو البقاء في مانشستر يونايتد، حيث قام بتدريبه عندما كان عمره 18 عامًا، وفي نفس الوقت فإن الجهاز الفني للنادي الإنجليزي لا يريد التفريط في بوغبا على الإطلاق؛ كونه أحد العناصر الرئيسية في بناء المشروع الجديد للمانيو، في ظل وجود عدد كبير من اللاعبين الشباب، الذين يحتاجون لوجود عناصر الخبرة إلى جوارهم“.

ويعتبر الفرنسي زين الدين زيدان، صفقة بوغبا عنصرًا مهمًا للغاية في خططه المستقبلية رفقة ريال مدريد، رغم أن النادي أنفق 303 ملايين يورو على الصفقات الجديدة، إلا أن زيزو يأمل أن يكون بوغبا ”مسك الختام“ للميركاتو الصيفي الجاري بالنسبة للميرينغي.

ديبالا يحسم موقفه

كشفت تقارير صحفية الموقف النهائي للنجم الأرجنتيني الدولي، باولو ديبالا، مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي في الموسم المقبل.

وقالت صحيفة ”كوريري ديلو سبورت“ الإيطالية، إن ديبالا حسم تمامًا موقفه، وقرر الاستمرار في صفوف يوفنتوس، وعدم قبول العروض الخارجية الأخرى التي تلقاها، وعلى رأسها عرض من نادي إنتر ميلان الإيطالي، وآخر من مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، إلى أن ديبالا تحدث بشكل شخصي مع ماوريسيو ساري، مدرب يوفنتوس، وشعر بعدها أنه سيكون عنصرًا رئيسيًا في مشروع اليوفي المستقبلي رفقة ساري، الذي تمسك باستمراره مع البيانكونيري.

ومن المقرر أن يعود ديبالا للانتظام في تدريبات يوفنتوس قبل بداية الموسم الجديد، بعد أن شارك رفقة منتخب بلاده في بطولة كوبا أمريكا، التي احتل فيها التانغو المركز الثالث.

وارتبط ديبالا بالدخول في صفقة تبادلية مع إنتر ميلان، بحيث ينتقل إلى النيراتزوري، مقابل رحيل مواطنه ماورو إيكاردي إلى البيانكونيري، وكان ديبالا أيضًا جزءًا من صفقة تبادلية محتملة مع مانشستر يونايتد الإنجليزي تشمل الفرنسي بول بوغبا.

وتراجع مستوى ديبالا الموسم الماضي مع يوفنتوس، عقب انضمام البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى الفريق، قادمًا من ريال مدريد الإسباني، وهو ما أثار التكهنات حول مستقبله في تورينو.

لوكا زيدان إلى راسينغ سانتاندير

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني رسميًا إعارة حارس الفريق لوكا زيدان إلى راسينغ سانتاندير لمدة موسم.

وكانت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية، قد كشفت أن لوكا زيدان لن يُسافر مع بعثة ريال مدريد إلى كندا، يوم الثلاثاء، لخوض الفترة التحضيرية للموسم الجديد.

وأضافت الصحيفة بقولها: ”ريال مدريد توصل إلى اتفاق لإعارة لوكا إلى صفوف راسينغ سانتاندير الذي يُشارك في دوري الدرجة الثانية، حيث لم يتبقَ سوى الإعلان الرسمي“.

قنبلة أوزيل

فجرت صحيفة تركية مفاجأة تتعلق بمستقبل الدولي الألماني مسعود أوزيل، نجم نادي آرسنال الإنجليزي.

وقالت صحيفة ”فاناتيك“ الرياضية التركية، إن نادي فناربخشه التركي يستعد لضم أوزيل في الموسم المقبل، خاصة في ظل ابتعاد اللاعب عن خطط الإسباني أوناي إيمري مدرب أرسنال.

وأشارت إلى أن العقبة الوحيدة التي تحول دون إتمام الصفقة هي راتب أوزيل الضخم، حيث يحصل على 15 مليون يورو سنويًا، في حين يرغب فناربخشه في دفع 9 ملايين يورو فقط.