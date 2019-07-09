أبرز تغريدات ”تويتر“ الرياضية، ألونسو: عدت إلى بيتي.. وبنزيما: عشر سنوات مع الأفضل في العالم

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على ”تويتر“.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

بنزيما: عشر سنوات مع الأفضل في العالم

احتفل المهاجم الفرنسي، كريم بنزيما، لاعب ريال مدريد، بمرور عشر سنوات على انضمامه للنادي الملكي، حيث نشر اللاعب صورة له عبر صفحته الشخصية، وهو يقبل قميص ريال مدريد، وعلق اللاعب أعلى الصورة قائلًا: ”عشر سنوات على وجودي داخل أفضل ناد في العالم“.

ريتشاريسون: كوبا أميركا هدية من الله

نشر مهاجم منتخب البرازيل، ريتشاريسون، صورة له عبر صفحته الشخصية بقميص منتخب بلاده أثناء الاحتفال بكأس كوبا أميركا، وعلق اللاعب أعلى الصورة قائلًا: ”الله هو الذي يشير إلى النجم الذي يجب أن يلمع“، كإشارة إلى أن الفوز بكأس كوبا أميركا كان توفيقًا من الله.

أرون بيساكا: التمرين الأول

نشر أرون بيساكا لاعب نادي مانشيستر يونايتد الإنجليزي، صورة له عبر صفحته الشخصية خلال أدائه التدريب الأول مع المان يونايتد، وعلق اللاعب أعلى الصورة قائلًا: ”التمرين الأول مع المان يونايتد“.

رودريغيز يحتفل بمرور عامين على توقيعه لتشيلسي

حرص أنطونيو رودريغيز، لاعب نادي تشيلسي على الاحتفال بمناسبة مرور عامين له داخل جدران النادي الإنجليزي، حيث نشر اللاعب الخبر الذي أبرزته الصفحة الرسمية للنادي، وعلق قائلًا: ”منذ عامين وقعت لتشيلسي، أنا ممتن جدًا لهذا، سأقدم كل شيء لجعل سنتي الثالثة أكثر نجاحًا، شكرًا لكم جميعًا“.

مبابي: الجهود الأولى

نشر الفرنسي كليان مبابي، لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، صورة له بقميص ناديه عبر صفحته الشخصية أثناء تأديته التدريبات الأولية للفريق، وعلق مبابي أعلى الصورة قائلًا: ”الجهود الأولى“.

تشابي ألونسو: عدت إلى بيتي

نشر النجم الإسباني، تشابي ألونسو، صورة له عبر صفحته الشخصية، وهو يحمل شعار نادي ريال سوسيداد، بعدما وقع على عقود تدريب فريق الرديف للنادي، وعلق اللاعب أعلى الصورة قائلًا: ”شعور جيد، العودة إلى البيت“.

ماكسميليانو غوميز يحتفل بعيد ميلاد أبيه

نشر الأوروغواياني، ماكسميليانو غوميز، لاعب نادي سيلتا فيجو، والمنتخب الأوروغواياني صورًا له برفقة أبيه بمناسبة عيد ميلاده، وعلق اللاعب أعلى الصور قائلًا: ”أشكر الله على ثروة وجود أب مثلك، لقد صنعتم دائمًا صورة البر ومثالًا جيدًا لنا جميعًا، في كل لحظة أفكر فيها، ذكريات مليئة بالسعادة تأتي إلى ذاكرتي، أتمنى لك كل التوفيق في عيد ميلادك، أحبك“.

راموس: قريبًا في كندا

نشر سيرجيو راموس، لاعب نادي ريال مدريد والمنتخب الإسباني، صورة له عبر صفحته الشخصية أثناء وجوده في طائرة الفريق المتجهة إلى كندا؛ من أجل بداية استعدادات الفريق للموسم الجديد، وعلق اللاعب أعلى الصورة قائلًا:“ قريبًا في كندا“.

لينغارد في تدريبات المان يونايتد

نشر جيسي لينغارد، لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، صورة له عبر صفحته الشخصية أثناء تدريبات الفريق، وعلق اللاعب أعلى الصورة قائلًا: ”نادينا مانشستر يونايتد“.

جنش يداعب فرجاني ساسي

حرص محمود جنش، حارس مرمى نادي الزمالك والمنتخب المصري على مداعبة التونسي فرجاني ساسي زميله بالفريق، حيث نشر جنش صور لضربة الترجيح الأخيرة التي نفذها ساسي بنجاح، وعلق أعلى الصورة قائلًا: ”ضربة الجزاء سهلة كنت صدتها“.