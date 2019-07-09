تقرير: لقاء ساري يحسم موقف باولو ديبالا في يوفنتوس

كشفت تقارير صحفية الموقف النهائي للنجم الأرجنتيني الدولي باولو ديبالا مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي في الموسم المقبل.

وقالت صحيفة ”كوريري ديلو سبورت“ الإيطالية إن ديبالا حسم تمامًا موقفه، وقرر الاستمرار في صفوف يوفنتوس وعدم قبول العروض الخارجية الأخرى التي تلقاها، وعلى رأسها عرض نادي إنتر ميلان الإيطالي، وآخر من مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، إلى أن ديبالا تحدث بشكل شخصي مع ماوريسيو ساري، مدرب يوفنتوس، وشعر بعدها أنه سيكون عنصرًا رئيسًا في مشروع اليوفي المستقبلي برفقة ساري، الذي تمسك باستمراره مع البيانكونيري.

ومن المقرر أن يعود ديبالا للانتظام في تدريبات يوفنتوس قبل بداية الموسم الجديد، بعد أن شارك برفقة منتخب بلاده في بطولة كوبا أمريكا، التي احتل فيها التانغو المركز الثالث.

وارتبط ديبالا بالدخول في صفقة تبادلية مع إنتر ميلان، بأنْ ينتقل إلى النيراتزوري، مقابل رحيل مواطنه ماورو إيكاردي إلى البيانكونيري، وكان ديبالا -أيضًا- جزءًا من صفقة تبادلية محتملة مع مانشستر يونايتد الإنجليزي تشمل الفرنسي بول بوغبا.

وتراجع مستوى ديبالا الموسم الماضي مع يوفنتوس، عقب انضمام البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى الفريق، قادمًا من ريال مدريد الإسباني، وهو ما أثار التكهنات حول مستقبله في تورينو.