تطورات ميركاتو الأندية الأوروبية.. باريس سان جيرمان يتوعد نيمار ويوفنتوس ينتظر الحسم مع أياكس في صفقة دي ليخت

شهدت صفقة عودة البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، إلى ناديه السابق برشلونة الإسباني، تطورات مثيرة اليوم الإثنين، في ظل التعقيدات التي تصاحب إتمام الصفقة التاريخية المرتقبة.

وأصدر باريس سان جيرمان بيانًا رسميًا، قال فيه إنه سيتخذ الإجراء الملائم ضد نيمار، الذي لم ينتظم اليوم في بداية فترة الإعداد للموسم المقبل.

وكان من المفترض أن يحضر نيمار إلى مران الفريق، اليوم الإثنين، مع انطلاق الاستعدادات للموسم المقبل، لكن البرازيلي البالغ من العمر 27 عامًا، لم يحضر إلى باريس.

وأكد باريس سان جيرمان في بيانه أن نيمار لم يحضر في الزمان والمكان المحددين سلفًا، وأن هذا جاء دون علم النادي، الذي سيتخذ الإجراء المناسب ضد اللاعب“.

وكشفت تقارير صحفية أن نيمار يستعد للسفر إلى مدينة برشلونة.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ”موندو ديبورتيفو“، اليوم الإثنين، فإن نيمار يعتزم السفر إلى برشلونة هذا الأسبوع، مشيرًا إلى أنه يستهدف تسريع عملية انتقاله للفريق الكتالوني، بجانب البحث عن منزل للإقامة فيه.

وأشارت الصحيفة إلى أن عملية عودة نيمار لصفوف برشلونة معقدة للغاية، موضحة أنها تحتاج إلى وجود تفاهم بين برشلونة وسان جيرمان، خاصة أن اللاعب توصل لاتفاق شخصي مع البارسا.

في حين ذكرت صحيفة ”سبورت“ الكتالونية أن نيمار لم يظهر داخل أروقة النادي الفرنسي، بعد شفائه التام من الإصابة التي تعرض لها في مباراة البرازيل وقطر الودية قبل انطلاق بطولة كوبا أمريكا.

وكان لاعب السامبا قد أُصيب في كاحل القدم، وأعلن باريس سان جيرمان في بداية شهر يونيو الماضي غيابه لمدة تصل إلى 4 أسابيع.

وأوضحت أن الألماني توماس توخيل، المدير الفني للفريق، استدعى لاعبيه للحضور الساعة 08:30 من صباح اليوم، ومن ضمنهم الصفقات الجديدة: آندير هيريرا، بابلو سارابيا، ميتشيل باركر، والحارس ماركين بولكا، بعد إجازة صيفية استمرت 44 يومًا.

يذكر أن نيمار رحل عن صفوف برشلونة في صيف 2017، بعدما قرر النادي الباريسي دفع الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع البلوغرانا، والبالغة قيمته 222 مليون يورو.

يوفنتوس ينتظر الحسم مع دي ليخت

وعلى العكس من موقف نيمار، فإن الهولندي ماتياس دي ليخت انتظم في مران ناديه أياكس أمستردام، اليوم الإثنين، رغم توصله إلى اتفاق نهائي مع يوفنتوس الإيطالي.

وأكد مينو رايولا، مدير أعمال دي ليخت، أن يوفنتوس أنهى جميع الاتفاقات الخاصة بعقد دي ليخت مع البيانكونيري، ولم يتبقَ فقط سوى حسم الصفقة رسميًا مع نادي أياكس.

وينتظر يوفنتوس التوصل لاتفاق نهائي مع أياكس حول الشروط المالية، حيث يطالب الفريق الهولندي بمبلغ ما بين 70 و80 مليون يورو، فيما عرض يوفنتوس مبلغ 65 مليون يورو، إضافة إلى 10 ملايين متغيرات.

وبحسب التقارير، فإن دي ليخت سيحصل على راتب يُقدر بـ12 مليون يورو في الموسم الواحد وسيوقع على عقد حتى العام 2024.

وسيكون هناك شرط جزائي بقيمة 150 مليونًا في عقده مع النادي الإيطالي.

وبدأ دي ليخت مسيرته الكروية مع أكاديمية ”أبكود“ قبل أن ينتقل لأياكس العام 2009 وهو في العاشرة من عمره.

وتدرج دي ليخت حتى تم تصعيده للفريق الأول عام 2017.

وخاض صاحب الـ19 عامًا 117 مباراة مع الفريق الأول لأياكس سجل خلالها 13 هدفًا.

ليفربول يواصل الصفقات الواعدة

قالت تقارير صحفية إن نادي ليفربول الإنجليزي اقترب بشدة من التعاقد مع هارفي إليوت، لاعب نادي فولهام، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشارت صحيفة ”تليغراف“ البريطانية إلى أن إليوت، البالغ من العمر 16 عامًا، سيكون ثاني صفقات ليفربول في الميركاتو الصيفي، بعد أن نجح الريدز في التعاقد مع المدافع الشاب سيب فان دي بيرغ، لاعب نادي زفوله الهولندي.

وأضافت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الإثنين، أن إليوت اختار الانضمام إلى ليفربول، رغم العروض المغرية التي تلقاها من عملاقي الدوري الإسباني برشلونة وريال مدريد، وباريس سان جيرمان الفرنسي.

وأكدت أن إليوت وافق على عرض ليفربول، في ظل السجل المميز الذي يتمتع به بطل أوروبا في اجتذاب المواهب الشابة لصفوفه، قبل أن يتحولوا إلى نجوم عالميين انطلاقًا من أنفيلد“.

ودخل هارفي إليوت تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن أصبح أصغر لاعب يشارك في البطولة، عندما لعب في نهاية مباراة فولهام وولفرهامبتون في المرحلة قبل الأخيرة من المسابقة، في الموسم الماضي.

ويلعب هارفي إليوت في المنتخب الإنجليزي للناشئين تحت 17 عامًا، ويجيد في مركز الجناح الأيمن.

دي خيا يقترب من التجديد

ذكرت تقارير صحفية إسبانية، الإثنين، أن الحارس الإسباني دافيد دي خيا على بعد خطوة واحدة من تجديد عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وبحسب صحيفة ”سبورت“، فإن دي خيا يقترب من تجديد عقده مع مانشستر يونايتد لـ 5 سنوات جديدة.

وأضافت الصحيفة أن الحارس الدولي الإسباني سيحصل على 20 مليون يورو سنويًا، ليصبح ثاني أكثر لاعب يحصل على راتب في مانشستر يونايتد، بعد التشيلي أليكسيس سانشيز.

وينتهي عقد دي خيا، البالغ من العمر 28 عامًا، مع مانشستر يونايتد، في يونيو 2020.

وانضم دي خيا إلى مانشستر يونايتد صيف العام 2011، قادمًا من أتلتيكو مدريد، مقابل 25 مليون يورو، وقد شارك مع الفريق الإنجليزي في 362 مباراة في جميع المسابقات، استقبل فيها 337 هدفًا، وحافظ على نظافة مرماه في 128 مباراة.

محمد النني إلى فرنسا

قالت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية إن الدولي محمد النني يستعد لمغادرة آرسنال الإنجليزي، والتوقيع لفريق بوردو الفرنسي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ولم يلعب الدولي المصري، البالغ 26 عامًا، سوى 5 مباريات بشكل رسمي رفقة المدرب أوناي إيمري في الدوري الإنجليزي الممتاز، ووجد صعوبة في فرض نفسه في ظل المنافسة القوية للثنائي ماتيو جندوزي ولوكاس توريرا.

ودفع آرسنال 7 ملايين جنيه إسترليني لشراء اللاعب من بازل السويسري صيف 2016، وكان قريبًا من التوقيع لكريستال بالاس صيف 2018، لكن راتبه البالغ 55 ألف جنيه إسترليني أفشل الصفقة.