صحيفة تكشف عن تطورات جديدة في صفقة انتقال دي ليخت إلى يوفنتوس

كشفت تقارير صحفية، عن وجود تطور جديد في الانتقال المحتمل للهولندي ماتياس دي ليخت، مدافع أياكس، إلى صفوف يوفنتوس.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ”لاغازيتا ديللو سبورت“ الإيطالية، فإن دي ليخت تحدث هاتفيًّا، أمس السبت، مع ماوريسيو ساري، المدير الفني الجديد ليوفنتوس.

وناقش الطرفان خلال الاتصال بعض الأمور التي تتعلق بكرة القدم، بالإضافة إلى التحدث عن الدور الذي سيلعبه دي ليخت في المشروع الجديد ليوفنتوس.

وحصل اليوفي على موافقة دي ليخت فيما يتعلق بالشروط الشخصية للتعاقد، بينما يتفاوض النادي الإيطالي مع أياكس لتقليل قيمة الصفقة.

ورفض النادي الهولندي عرض يوفنتوس البالغ 55 مليون يورو بالإضافة إلى 10 ملايين كمتغيرات، ويريد أياكس الحصول على 75 مليونًا لحسم الصفقة.