عناوين الصحف الرياضية العالمية: غريزمان يدخل ”نادي المتمردين“.. وريال مدريد يسرع صفقة بوغبا

شكل تمرد الفرنسي أنطوان غريزمان على إدارة أتلتيكو مدريد ومستقبل الفرنسي بول بوغبا أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية الصادرة، صباح اليوم الأحد.

كما اهتمت الصحف بكوبا أمريكا عبر لقاء الترتيب بين الأرجنتين والتشيلي، والذي شهد طرد ليونيل ميسي ولقاء النهائي المنتظر بين بيرو والبرازيل، ونهائي كأس العالم للسيدات وتعاقدات الأندية الأوروبية الكبرى.

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على تأهل منتخب إسبانيا للسيدات في كرة السلة لنهائي أمم أوروبا بعد الفوز على صربيا، وكتبت: ”فريق الأحلام الإسباني“.

كما اهتمت بنهائي كوبا أمريكا، إذ يعود بيرو لمواجهة البرازيل بعد دوري المجموعات وهذه المرة في ماراكانا.

كما اهتمت بدخول أنطوان غريزمان نادي المتمردين بعد قرار عدم التحاقه بتدريبات فريق أتلتيكو مدريد.

سبورت

ركزت الصحيفة على فريق برشلونة لكرة السلة وتعاقداته للموسم الجديد، كما تحدثت عن صفقة الفرنسي أنطوان غريزمان وكتبت: ”برشلونة سيدفع الشرط الجزائي في عقد غريزمان لأتلتيكو مدريد“.

الصحيفة اهتمت بطرد ميسي في لقاء الترتيب أمام التشيلي في كوبا أمريكا، وكتبت: ”ميسي يحتج على طرد غير عادل“ فيما كتبت عن النهائي ”كوتينيو على أعتاب اللقب“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على قضية الفرنسي أنطوان غريزمان مع فريقه أتلتيكو مدريد، وكتبت: ”غريزمان سيدفع الشرط الجزائي للخروج من الفريق“.

كما اهتمت بتعاقدات برشلونة لكرة السلة في الموسم الجديد.

آس

ركزت الصحيفة على قرار غريزمان بعدم الذهاب للتدريبات برفقة أتلتيكو مدريد، وكتبت: ”غريزمان يذهب نحو القتال“.

كما تحدثت عن طلب ريال مدريد من بول بوغبا عدم التمرد على مانشستر يونايتد لفرض الخروج من الفريق.

الصحيفة اهتمت أيضًا بإكمال أتلتيكو مدريد صفقة انتقال نهائي للمهاجم ألفارو موراتا من تشيلسي بعد فترة إعارة.

الصحف الفرنسية

ليكيب

اهتمت الصحيفة ببداية طواف فرنسا من خلال مرحلته الأولى في بروكسيل البلجيكية.

كما اهتمت بنهائي كأس العالم للسيدات بين أمريكا وهولندا، ونهائي أمم أوروبا لكرة السلة بين إسبانيا وفرنسا، وكتبت: ”نهائي السيدات“.

الصحيفة اهتمت بمستقبل بول بوغبا، وكتبت: ”ريال مدريد يسرع صفقة بول بوغبا“.

الصحف الإيطالية

كورييه ديللو سبورت

ركزت الصحيفة على النجم الشاب زانيولو لاعب روما، وكتبت: ”زانيولو يريد يوفنتوس“.

كما اهتمت بتصريحات ماروتا، المدير الرياضي لإنتر ميلان، بشأن مستقبل بعض نجوم الفريق وطموحاته في الموسم المقبل.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على صفقة دي ليخت المتعثرة ليوفنتوس، وكتبت: ”دي ليخت ينادي ساري“، في إشارة لضرورة إقناعه بدوره المقبل في الفريق.

كما تحدثت عن صفقات الأندية في إيطاليا والتنظيم الجديد لإنتر ميلان في ظل المدرب الجديد أنطونيو كونتي.