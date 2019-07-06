أبرز تغريدات ”تويتر“ الرياضية.. هيرنانديز يودع جماهير ريال مدريد.. وأليسون بيكر ”جاهز للنهائي“

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر”، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على ”تويتر“.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي.

أكسيل فستيل يرد على تحدي الزجاجة

رد اللاعب البلجيكي، أكسيل فيتسل على تحدي فتح غطاء زجاجة، والتي أعلنها بالأمس زلاتان إبراهيموفيتش، حيث نشر فستيل فيديو له عبر صفحته الشخصية أثناء فتح زجاجة الماء بالقدم، وقال اللاعب أعلى الفيديو: ”أرشح لورينت سيمان ولوكاكو“.

روبن تشيك: عقدي مع تشيلسي طويل الأجل

أعلن روبن تشيك، لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي، عن تجديد تعاقده مع البلوز، حيث نشر صور توقيعه على العقد الجديد، وعلق أعلى الصور قائلًا: ”فخور للغاية لتوقيع عقد جديد طويل الأجل! لقد كنت في هذا النادي منذ سن السابعة، وكان حلمي دائمًا اللعب هنا، تشيلسي هو منزلي، ولا يمكنني الانتظار للعودة إلى أرض الملعب، أراكم جميعًا قريبًا“.

كريم بنزيما: استعدادات خاصة للموسم الجديد

نشر الفرنسي كريم بنزيما، لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، صورة له عبر صفحته الشخصية أثناء أدائه تدريبات خاصة؛ استعدادًا للموسم الجديد، حيث يرغب اللاعب في تقديم صورة أفضل مع النادي الملكي عن المواسم السابقة.

ثيو هيرنانديز يودع جماهير ريال مدريد

حرص ثيو هيرنانديز، المنتقل حديثُا إلى نادي آسي ميلان على وداع جمهور فريقه السابق ريال مدريد، حيث نشر اللاعب صورة له أثناء الاحتفال بأحد ألقاب ريال مدريد، وعلق اللاعب أعلى الصورة قائلًا: ”قبل أن أبدأ مرحلتي الجديدة في ميلان، أقول وداعًا لكم جميعًا، إلى الأبد“.

Antes de iniciar mi nueva etapa en el @acmilan, me despido de todos vosotros. Hasta siempre @RealMadrid #HalaMadrid pic.twitter.com/nLZ64zkyif — Theo Hernandez (@TheoHernandez) July 6, 2019

تياغو سيلفا يعلن عن استعدادات البرازيل

أعلن البرازيلي تياغو سيلفا عن استعدادات منتخب بلاده للقاء نهائي كوبا أمريكا، والذي سيجمع بين منتخب السامبا ومنتخب بيرو، حيث نشر اللاعب صورة له بقميص منتخب بلاده وعلق أعلى الصورة قائلًا: ”غدًا“، كإشارة إلى استعدادات لاعبي البرازيل لحسم اللقب.

أليسون بيكر: جاهز للنهائي

نشر البرازيلي أليسون بيكر، حارس مرمى نادي ليفربول الإنجليزي، صورة له عبر صفحته الشخصية، وعلق الحارس أعلى الصورة قائلًا: ”جاهز للنهائي“، كإشارة إلى جاهزيته للقاء الغد، والذي سيجمع بين منتخب البرازيل وبيرو في نهائي كوبا أمريكا.

شكودران موستافي يعلن التحدي

نشر شكودران موستافي، لاعب نادي آرسنال الإنجليزي صورة له برفقة زملائه في الفريق عبر صفحته الشخصية، وعلق اللاعب أعلى الصورة قائلا: ”عائدون للقمة“، كإشارة إلى رغبة فريق المدفعجية إلى العودة لمنصات التتويج مرة أخرى في الموسم الجديد“.

رمضان صبحي يرد: أنا أهلاوي

نشر رمضان صبحي، لاعب النادي الأهلي المصري، صورة بقميص ناديه عقب تجديد إعارته مع النادي الأهلي لمدة موسم آخر، وعلق اللاعب أعلى الصورة قائلا: ”أهلاوي“، كرد من اللاعب على الأنباء التي أطلقها البعض أمس بأن رغبته كانت الانتقال لنادي الزمالك.

محمد عواد يحتفل بعيد ميلاده

احتفل محمد عواد، حارس مرمى النادي الإسماعيلي، بعيد ميلاده السابع والعشرين عبر صفحته الشخصية، حيث نشر اللاعب صورة لهن وهو يحمل تورتة عيد ميلاده، واقترب عواد من مغادرة نادي الإسماعيلي؛ من أجل الانضمام إلى صفوف نادي الزمالك.