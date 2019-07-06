ميلان الإيطالي يعلن رسميًا ضم ثيو هيرنانديز من ريال مدريد

كشف ميلان الإيطالي، اليوم السبت، رسميًا عن تعاقده مع ثيو هيرنانديز، ظهير أيسر نادي ريال مدريد الإسباني.

هيرنانديز انضم لريال مدريد في 2017، ولكنه لم ينجح في إثبات قدراته ليذهب على سبيل الإعارة لريال سوسيداد.

الموقع الرسمي لميلان كشف عن توقيع ثيو على عقد مدته 5 سنوات، ليبقى بصفوف الروسونيري حتى 2024.

واجتاز اللاعب، البالغ من العمر 21 عامًا الفحوص الطبية بالفعل في منتصف الأسبوع الماضي ليوقع على عقود انتقاله للروسونيري لمدة 5 سنوات.

وتشير التقارير إلى أن قيمة الصفقة بلغت نحو 20 مليون يورو، ليرحل هيرنانديز عن النادي الملكي بعد عامين فقط على انضمامه للفريق.

يذكر أن هيرنانديز انضم إلى الريال عام 2017، قادمًا من أتلتيكو مدريد، لكنه فشل في حجز مكان أساسي له في تشكيلة الفريق، لينضم إلى ريال سوسيداد الإسباني معارًا الموسم الماضي.