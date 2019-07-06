تقارير: ريال مدريد يعرض على توتي العمل كسفير للفريق

ذكرت تقارير إعلامية إيطالية أن ريال مدريد عرض على أسطورة روما فرانشيسكو توتي العمل كسفير للفريق في المرحلة المقبلة، ليحقق فلورنتينو بيريز حلمه السابق ويستقطب أسطورة روما والنجم الوحيد الذي رفض اللعب لصالح الفريق الملكي.

وأكدت صحيفتا ”لاغازيتا ديللو سبورت“ و“كورييه ديللو سبورت“ الخبر في ظل تصريحات أسطورة روما، الذي قال خلالها: ”أفكر في عدة مقترحات، من بينها العمل لصالح فريق أوروبي، لم أرغب في ترك روما نهائيًا، لكني لن أغير ما أقوم به“.

وتلقى توتي عروضًا من الاتحاد الإيطالي لكرة القدم وفيورنتينا، وعرضًا قطريًا للعمل، لكنه رفض كل العروض وقد يقبل بدور سفير ريال مدريد وهو الدور الذي يقوم به عدة نجوم سابقين للفريق أبرزهم البرازيلي روبيرتو كارلوس والظاهرة رونالدو.

ورفض توتي عرضين من ريال مدريد في 2001 و2004 للعب في صفوفه وفضل البقاء في روما رغم إغراءات المال والمجد والألقاب.

وقال توتي ”لا“ لريال مدريد لكنه حاليًا في طريقه لقول ”نعم“، في دور جديد لصالح الفريق، الذي اعتبر أنه ربما أخطأ في رفض عروضه حين كان لاعبًا.