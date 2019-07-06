عناوين الصحف الرياضية العالمية.. أزمة غريزمان ومستقبل بوغبا (صور)

شكلت الأزمة بين برشلونة وأتلتيكو مدريد وتقديم الهولندي فرينكي دي يونغ وصفقات الأندية الأوروبية أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم السبت.

كما اهتمت الصحف بمستقبل الفرنسي بول بوغبا وانطلاق طواف فرنسا الشهير ومستقبل عدة نجوم كهيغوين وإيكاردي ودي ليخت.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية لليوم السبت، 6 يوليو:

الصحف الإسبانية

ماركا

اهتمت الصحيفة بالمشكلة التي خلفها غريزمان بين فريقين وكتبت ”أتلتيكو مدريد – برشلونة: إنها حرب“.

كما تحدثت عن نيمار وكتبت ”باريس سان جيرمان يفضل بيع نيمار لريال مدريد، واهتمت بمستقبل بول بوغبا الذي طلب الخروج رسميًا من مانشستر يونايتد“.

سبورت

اهتمت الصحيفة بتقديم الهولندي فرينكي دي يونغ لاعبًا جديدًا لبرشلونة وكتبت ”نحبك دي يونغ“ كما ركزت على تعبير اللاعب عن حبه لملعب الكامب نو.

الصحيفة اهتمت أيضًا بالأزمة بين برشلونة وأتلتيكو مدريد بسبب غريزمان، كما تحدثت عن تصريحات بارتوميو عن نيمار حيث قال: ”نيمار يرغب في الرحيل عن باريس سان جيرمان لكن الفريق يرفض بيعه“.

موندو ديبورتيفو

اهتمت الصحيفة بتصريحات جوزيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة في المؤتمر الصحفي وكتبت ”بارتوميو بالواضح: غريزمان نعم نيمار لا“.

كما اهتمت بتقديم الهولندي فرينكي دي يونغ لاعبًا جديدًا لبرشلونة وكتبت ”دي يونغ يقع في حب الكامب نو“.

أس

اهتمت الصحيفة بالأزمة بين برشلونة وأتلتيكو مدريد وكتبت ”حرب من أجل غريزمان“.

كما اهتمت برغبة بول بوغبا الخروج من مانشستر يونايتد.

الصحف البريطانية

صن

اهتمت الصحيفة بمستقبل الفرنسي بول بوغبا وكتبت ”وكيل بوغبا يؤكد أنه يحاول إخراجه من مانشستر يونايتد“.

كما تحدثت عن العرض الضخم الذي توصل به مورينيو للتدريب في الصين وبداية فرانك لامبارد في تشيلسي.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على طواف فرنسا الذي ينطلق السبت من بلجيكا ويعتبر من أكبر التظاهرات الرياضية في العالم.

الصحف الإيطالية

كورييه ديل سبورت

اهتمت الصحيفة بمستقبل لاعبين هما الأرجنتينيان هيغوين وإيكاردي وكتبت ”هيغوين يوفنتوس يطلب من روما زانيولو وإيكاردي نابولي يمنح إنتر ميلان أنسيني“.

كما اهتمت بصفقات الأندية الإيطالية وبداية طواف فرنسا اليوم السبت.

توتو سبورت

اهتمت الصحيفة بمستقبل المدافع الهولندي دي ليخت في ظل عودة برشلونة للمنافسة على خطفه وكتبت ”دي ليخت نحن هنا“.

كما تحدثت عن إيكاردي المرشح للرحيل عن إنتر ميلان وكتبت على لسان موراتي ”إذا ذهب إيكاردي ليوفنتوس ستصبح أقوى“.

الصحيفة اهتمت أيضًا بتعاقدات الأندية الإيطالية وطواف فرنسا.