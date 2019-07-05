أخبار ميركاتو الأندية الأوروبية.. صفقة غريزمان في مهب الريح ودي ليخت يغازل برشلونة ويوفنتوس يضم مدافعًا تركيًا

شهدت صفقة انتقال الفرنسي أنطوان غريزمان من نادي أتلتيكو مدريد إلى برشلونة نقطة تحول مفاجئة، مساء اليوم الجمعة، بعد البيان الناري الذي أصدره الأتلتي ضد البارسا.

نكسة في مفاوضات غريزمان

وقال أتلتيكو مدريد في البيان إن نادي برشلونة لم يحترم الأتلتي وجماهير الروخي بلانكوس في عملية التعاقد مع غريزمان.

وأشار إلى أن الرئيس التنفيذي نادي برشلونة أوسكار غرو، التقى بالفعل مع ميغيل أنخيل جيل، رئيس أتلتيكو مدريد، أمس الخميس، وفقًا للتصريحات التي صدرت من رئيس البارسا جوسيب ماريا بارتوميو، لبحث صفقة انتقال غريزمان إلى البلوغرانا، بعد أن انخفضت قيمة الشرط الجزائي في عقده من 200 إلى 120 مليون يورو، مع بداية يوليو الجاري.

وقال البيان إن ردَّ مسؤولي أتلتيكو مدريد جاء سلبيًا على طلب برشلونة بشراء غريزمان.

وأكد أن غريزمان سبق أن أبلغ قيادات أتلتيكو مدريد رغبته في الرحيل عن النادي يوم 14 مايو الماضي، إلا أن مسؤولي الأتلتي علموا أن إدارة برشلونة دخلت في مفاوضات مع غريزمان منذ عدة أشهر، وبالتحديد عقب مباراة أتلتيكو مدريد ويوفنتوس الإيطالي، في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، وهو ما يمثل عدم احترام من جانب اللاعب وإدارة برشلونة للعلاقة التعاقدية بين غريزمان وأتلتيكو مدريد.

وطالب البيان اللاعب ومدير أعماله ومحاميه بالحضور إلى مقر النادي، يوم الأحد المقبل، مع بداية فترة الإعداد للموسم الجديد.

وألقى هذا البيان بظلال سلبية على صفقة انتقال غريزمان إلى برشلونة، في ظل لهجة التصعيد التي استخدمها أتلتيكو مدريد ضد برشلونة واللاعب الفرنسي.

صفقة وصدمة في يوفنتوس

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي رسميًا التعاقد مع المدافع التركي ميري ديميرال، لاعب ساسولو، مقابل 18 مليون يورو، لمدة 5 مواسم.

ويبلغ ديميرال من العمر 21 عامًا، ويستمر عقده مع يوفنتوس حتى يونيو 2024.

وسبق لديميريل اللعب لأندية ساسولو الإيطالي، وألانيا سبورت التركي، وسبورتينغ البرتغالي.

على الجانب الآخر، كشفت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية كواليس تعثر المفاوضات بين نادي يوفنتوس وأياكس أمستردام الهولندي في صفقة المدافع ماتياس دي ليخت.

وقالت الصحيفة، في تقرير نشرته، اليوم الجمعة، إن مسؤولي أياكس أمستردام أعربوا عن غضبهم الشديد من إدارة يوفنتوس، على خلفية قيام النادي الإيطالي بالتفاوض أولًا مع دي ليخت، وحسم كافة الأمور المالية الخاصة بعقده برفقة البيانكونيري، قبل الدخول في مباحثات رسمية مع أياكس حول الصفقة.

وأضافت بقولها:“توصل مسؤولو يوفنتوس لاتفاق مع دي ليخت على ضمه الموسم المقبل، وبموجب الاتفاق يحصل اللاعب على 12 مليون يورو راتبًا سنويًا، ثم قاموا بعد ذلك بتقديم عرض رسمي لأياكس قيمته 50 مليون يورو، إضافة إلى 20 مليون يورو أخرى على صورة متغيرات، وهو ما رفضه مسؤولو النادي الهولندي.

وأشارت إلى أن دوائر صنع القرار في يوفنتوس تشعر بقلق بالغ من احتمال ضياع صفقة دي ليخت، في ظل المنافسة الشديدة مع برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي.

وأكدت الصحيفة الكتالونية أن إدارة أياكس تفضّل عرض برشلونة على عرض اليوفي، لأن البارسا سيدفع 70 مليون يورو للحصول على خدمات دي ليخت، ولكن مسؤولي البلوغرانا يرفضون رفع سقف الراتب السنوي للاعب، وهو ما يقف عثرة أمام إتمام الصفقة.

وفجّرت الصحيفة مفاجأة، وقالت إن الدائرة المقربة من دي ليخت أبلغت إدارة برشلونة أن اللاعب يريد الانضمام إلى ”كامب نو“، ومستعد للتنازل عن بعض مطالبه المادية لتحقيق هذا الهدف، ولكن إدارة برشلونة لم تتحرك حتى الآن للوصول إلى حل وسط مع المدافع الهولندي.

قرار بوغبا

كشفت تقارير صحفية الموقف النهائي للفرنسي بول بوغبا، لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، الموسم المقبل.

وقالت صحيفة ”تايمز“ البريطانية إن بوغبا أبلغ إدارة مانشستر يونايتد بشكل رسمي أنه يريد الرحيل عن الفريق.

ونقلت الصحيفة عن مينو رايولا، مدير أعمال بوغبا أن مسؤولي النادي الإنجليزي يعلمون بالفعل الآن بشكل رسمي أن بوغبا لن يستمر برفقة الفريق في الموسم المقبل، بعد أن أكد لهم اللاعب، المتوج ببطولة كأس العالم في روسيا 2018 برفقة منتخب فرنسا، أنه يرغب في الانتقال من ألمانيو إلى وجهة جديدة.

وأضاف رايولا بقوله:“جميع مسؤولي مانشستر يونايتد من مدرب الفريق إلى مالك النادي يعلمون الآن بصورة نهائية أن بوغبا لن يستمر، ويعلمون ما يريده اللاعب، ونحن الآن نعمل على تحقيق رغبته“.

رحيل مرتقب لمهاجمي ريال مدريد

قالت صحيفة ”آس“ الإسبانية إن نادي آرسنال الإنجليزي توصل إلى اتفاق نهائي مع ريال مدريد، لضم المهاجم لوكاس فاسكيز إلى صفوف الغانرز بداية من الموسم المقبل.

وأضافت بقولها، في تقرير نشرته، اليوم الجمعة، أن إدارة آرسنال عرضت شراء فاسكيز مقابل 35 مليون يورو، بحيث تدفع 32 مليون يورو إضافة إلى 3 ملايين أخرى في صورة متغيرات، وهو ما وافقت عليه إدارة ريال مدريد.

وأكدت أن آرسنال نجح بحسم الصفقة متفوقًا على ناديي باريس سان جيرمان الفرنسي، وبايرن ميونخ الألماني، اللذين كانا يرغبان بضم اللاعب.

ومضت تقول:“من المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن انتقال فاسكيز إلى آرسنال، يوم الاثنين المقبل، قبل 24 ساعة على سفر ريال مدريد إلى كندا والولايات المتحدة الأمريكية، لخوض معسكر الإعداد للموسم الجديد.

وقالت نفس الصحيفة، إن نادي روما الإيطالي دخل في مفاوضات جادة للحصول على خدمات المهاجم ماريانو دياز، لاعب ريال مدريد.

وأشارت الصحيفة، إلى أن روما عرض استعارة ماريانو دياز، خلال الموسم المقبل، إلا أن رغبة إدارة الريال الأساسية تتمثل في بيع اللاعب، والاستفادة من المقابل المادي من الصفقة، خاصة في ظل المبالغ المادية الكبيرة التي دفعها النادي الملكي في سوق الانتقالات الجارية.

وضم ريال مدريد 6 صفقات، بلغت قيمتها 303 ملايين يورو، ويحتاج إلى بيع عدد كبير من لاعبيه، كيلا يكون عرضة للعقوبات الخاصة بقواعد اللعب المالي النظيف، التي تنص على ألا يزيد العجز في ميزانية الأندية الأوروبية على 100 مليون يورو.

وأكدت ”آس“ المقربة من دوائر صنع القرار في ريال مدريد، أن روما ليس النادي الوحيد الراغب في الحصول على خدمات ماريانو دياز، 25 عامًا، حيث دخل نادي توتنهام هوتسبير في سباق ضم اللاعب، الذي تبلغ قيمته السوقية حاليًا 20 مليون يورو.