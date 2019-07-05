صراع إيطالي إنجليزي على ماريانو دياز مهاجم ريال مدريد

قالت صحيفة ”إس“ الإسبانية إن نادي روما الإيطالي دخل في مفاوضات جادة للحصول على خدمات المهاجم ماريانو دياز، لاعب ريال مدريد الإسباني.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الجمعة، إلى أن روما عرض استعارة ماريانو دياز، خلال الموسم المقبل، إلا أن رغبة إدارة ريال مدريد الأساسية تتمثل في بيع اللاعب، والاستفادة من المقابل المادي من الصفقة، خاصة في ظل المبالغ المادية الكبيرة التي دفعها النادي الملكي في سوق الانتقالات الجارية.

وضم ريال مدريد 6 لاعبين، بلغت قيمتها 303 ملايين يورو، ويحتاج إلى بيع عدد كبير من لاعبيه، كي لا يكون عرضة للعقوبات الخاصة بقواعد اللعب المالي النظيف، التي تنص على ألا يزيد العجز في ميزانية الأندية الأوروبية عن 100 مليون يورو.

وأكدت ”أس“ المقربة من دوائر صنع القرار في ريال مدريد، أن روما ليس النادي الوحيد الراغب في الحصول على خدمات ماريانو دياز، 25 عامًا، حيث دخل نادي توتنهام هوتسبير في سباق ضم اللاعب، الذي تبلغ قيمته السوقية حاليًا 20 مليون يورو.

وشارك ماريانو دياز في 22 مباراة مع ريال مدريد خلال الموسم الماضي، وأحرز 4 أهداف.

وتابعت الصحيفة بقولها: ”لا يريد ماريانو دياز الرحيل عن ريال مدريد، وأبلغ الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الفريق بأنه يريد البقاء، رفقة الميرينغي، إلا أن فرصته تبدو صعبة للغاية في وجود الصربي لوكا يوفيتش والفرنسي كريم بنزيما والبرازيلي رودريغو“.