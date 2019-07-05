عناوين الصحف الرياضية العالمية.. مستقبل إيكاردي وتقديم دي يونغ (صور)

شكّل وصول الهولندي فرينكي دي يونغ إلى برشلونة، وقرعة الدوري الإسباني الدرجة الأولى للموسم 2019/2020، وعودة فرانك لامبارد لتشيلسي مدربًا أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية الصادرة لليوم الجمعة.

كما اهتمت الصحف بمستقبل عدة لاعبين، كهيغوين وإيكاردي ولوكاس فاسكيز وعودة بوفون ليوفنتوس.

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على قرعة الدوري الإسباني الدرجة الأولى وكتبت ”البرمجة الأكثر جنونًا في التاريخ“.

سبورت

تحدثت الصحيفة عن وصول فرينكي دي يونغ لبرشلونة استعدادًا لتقديمه رسميًا اليوم الجمعة، وكتبت ”أمل دي يونغ“.

كما اهتمت باستقالة نائب رئيس برشلونة جوردي ميستر، وقرار رئيس الفريق جمع منصبي الرئيس ونائبه وعدم تعيين نائب جديد.

موندو ديبورتيفو

اهتمت الصحيفة بوصول الهولندي فرينكي دي يونغ لبرشلونة استعدادًا لتقديمه رسميًا، وكتبت جزءًا من تصريحه ”هذا حلم“.

أس

ركزت الصحيفة على قرعة الدوري الإسباني للموسم الجديد وكتبت ”الليغا انطلقت“.

كما تحدثت عن لكاس فاسكيز وكتبت ”ريال مدريد وآرسنال يتفاوضان حول لوكاس فاسكيز“.

الصحف البريطانية

ميرور

ركزت الصحيفة على عودة فرانك لامبارد لتشيلسي وهذه المرة كمدرب وكتبت على لسانه ”جيد أن أعود“.

كما اهتمت بإعلان مانشستر سيتي تعاقده رسميًا مع الإسباني رودري قادمًا من أتلتيكو مدريد.

الصحف الفرنسية

ليكيب

اهتمت الصحيفة بتأهل نادال للدور الثالث في ويمبلدون على حساب الأسترالي المشاغب كيريوس، كما اهتمت بحوارها مع بطل سباقات الدراجات الفرنسي تيبو بينو.

الصحف الإيطالية

كورييه ديل سبورت

اهتمت الصحيفة بصفقات روما وكتبت ”باريلا: لا، هيغوين: نعم“.

كما تحدثت عن مستقبل إيكاردي وكتبت ”إيكاردي – نابولي: مكان في الشمس“.

توتو سبورت

اهتمت الصحيفة بتعاقدات الأندية الإيطالية وأهمها عودة بوفون وكتبت عن يوفنتوس ”هيغواين وإيكاردي: ”نقطة التحول“.