رسميًا.. انتقال دافيد أوسبينا من آرسنال إلى نابولي بعقد دائم (صورة)

أعلن نادي آرسنال الإنجليزي، انتفال حارسه الكولومبي دافيد أوسبينا إلى نابولي الإيطالي بعقد دائم.

وقال آرسنال في بيان على موقعه على الإنترنت: ”انضم حارس المرمى ديفيد أوسبينا إلى نابولي في صفقة انتقال دائمة، بعد موسم على سبيل الإعارة“.

انضم أوسبينا إلى آرسنال العام 2014، بعد 6 مواسم في نيس الفرنسي، لعب خلالها 199 مباراة، قبل أن يشارك في 70 مباراة مع الغانرز“.

ويملك أوسبينا 98 مباراة دولية مع كولومبيا، وهو أكثر حارس مرمى في تاريخ كولومبيا مثل منتخب بلاده في كأس العالم في نسختي 2014 و2018.

والموسم الماضي (2018/2019)، شارك أوسبينا، البالغ من العمر 30 عامًا، مع نابولي في 24 مباراة، استقبل فيها 25 هدفًا، وحافظ على نظافة الشباك في 8 مباريات.