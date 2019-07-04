تغريم ”بي إن سبورتس“ 30 مليون ريال لصالح شركة سعودية.. وانتفاضة ضد الشبكة القطرية في تركيا

قضت محكمة مركز دبي المالي العالمي، اليوم الخميس، بتغريم شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية 30 مليون ريال سعودي، ما يعادل 8 ملايين دولار، لصالح شركة ”سيلفيجين“ السعودية، بحسب ما نشرته صحيفة ”عرب نيوز“.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم، إن شبكة قنوات ”بي إن سبورتس“ ارتكبت العديد من المخالفات القانونية الخطيرة، إضافة إلى انتهاكات أخرى في حقوق توزيع المنتج، ومخالفات أخرى تتعلق بالترخيص.

وبحسب حكم المحكمة، فإنه تم تغريم قنوات ”بي إن سبورتس“ 26.2 مليون ريال سعودي، إضافة إلى 2.2 مليون ريال سعودي مصاريف إدارية، بفائدة سنوية تبلغ 8%.

ويأتي هذا الحكم في أعقاب حكم آخر صدر ضد قنوات بي إن سبورتس القطرية من محكمة فرنسية لصالح المنظمة العربية للاتصالات الفضائية ”عربسات“.

وأكد القاضي سلمان الصوالحي، أن قنوات بي إن سبورتس القطرية ملزمة بدفع تلك المبالغ إلى شركة ”سيلفيجين“ خلال 30 يومًا من تاريخ الحكم، كما ألغى القاضي حق الشركة القطرية في استئناف الحكم الصادر.

وفي سياق متصل، نشبت أزمة حادة بين قنوات بي إن سبورتس، والاتحاد التركي لكرة القدم، ورابطة الدوري التركي الممتاز؛ على خلفية حقوق بث مباريات المسابقة.

وكانت قنوات بي إن سبورتس قد حصلت على حقوق بث مباريات الدوري التركي لمدة 5 سنوات، مقابل 500 مليون دولار أمريكي، في عام 2016، وقت أن كان سعر الدولار 3.26 ليرة تركية، في حين وصل الآن إلى 5.65 ليرة، بعد هبوط العملة التركية؛ نتيجة الأزمة الاقتصادية التي تتعرض لها تركيا.

وبحسب صحيفة ”ديكان“ التركية، فإن رابطة الأندية انتفضت ضد الشبكة القطرية، التي تقوم بسداد حقوق البث بالليرة التركية، وطالبت بأن يتم التعامل مع مستحقات البث بسعر العملة التركية الحالي، وهو ما اعترضت عليه إدارة بي إن سبورتس؛ بحجة تعرضها لأزمات مالية حاليًا.